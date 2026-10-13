El Paris Saint-Germain no se movió para cerrar el fichaje de Ayyoub Bouaddi durante el mercado de verano, pese al interés de numerosos clubes europeos en el centrocampista marroquí, que finalmente acabó recalando en el Manchester City.

Según el diario francés L'Équipe, el club parisino no quiso seguir adelante con el expediente del fichaje de Bouaddi, a pesar de que su nombre estuvo vinculado al equipo en el último periodo, ante el convencimiento de la dirección de contar con opciones suficientes en el centro del campo y de no necesitar refuerzos en esa posición durante el verano de 2026.

Durante el mercado de fichajes del verano de 2026, el Paris Saint-Germain decidió reforzar su plantilla con la contratación de cinco nuevos jugadores: Alessandro Longoni, Lucas Deny, Magnes Akliouche, Mika Godts y Ferran Torres.

Sin embargo, el club optó por no incorporar a ningún futbolista nuevo en el centro del campo, pese a que algunos nombres fueron vinculados al conjunto parisino, entre ellos el de Ayyoub Bouaddi.

Un centro del campo completo

Bouaddi firmó una temporada destacada con el Lille en el curso 2025-2026, y también mostró un buen nivel con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, lo que atrajo la atención de numerosos clubes europeos.

Y aunque las características del jugador marroquí, de 19 años, parecían encajar con el estilo de juego del entrenador Luis Enrique, el internacional marroquí no estuvo en realidad cerca de incorporarse al club parisino, pese a los rumores que lo vincularon con fuerza al equipo en determinados momentos, según informó el diario francés.

Desde la primavera del año pasado, Luis Campos y Luis Enrique tenían una idea clara sobre las posiciones que el Paris Saint-Germain necesitaba reforzar en el mercado de fichajes del verano de 2026.

El diario explicó que el centro del campo, donde el técnico parisino cuenta con varias opciones, entre ellas João Neves, Vitinha, Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu y Dro Fernández, nunca fue considerado una posición con carencias, ni en lo numérico ni en lo técnico.

Y más allá del trío titular formado por João Neves, Fabián Ruiz y Vitinha, la juventud de Warren Zaïre-Emery y Senny Mayulu no llevó a la dirección del club a plantearse de forma inmediata el fichaje de un nuevo jugador.

El diario aseguró que los responsables del Paris Saint-Germain tenían la intención de trabajar en el desarrollo del potencial de esta joven pareja a corto y medio plazo.

Asimismo, la reconversión de Lucas Beraldo a la posición de mediocentro defensivo, junto con la capacidad de Désiré Doué y Magnes Akliouche para actuar en más de una posición, y la promoción de Quentin Ndjantou, abrieron numerosas opciones al entrenador parisino en la zona ancha del campo.

El diario añadió que estas opciones eran suficientes desde el punto de vista de los responsables del club, algo que se comunicó rápidamente al entorno de Bouaddi.

¿Puede renacer el interés de París?

La posibilidad de que el Paris Saint-Germain se moviera por Bouaddi al cabo de un año no estaba descartada, ya que la dirección del club tenía la intención de seguir la evolución del nivel del jugador del Lille en el próximo periodo.

Pero la enorme oferta presentada por el Manchester City para hacerse con el jugador, de 100 millones de euros incluidas las primas, puso fin a la incertidumbre sobre su futuro.

En cuanto a las posibilidades de convencer a Bouaddi del proyecto deportivo del Paris Saint-Germain, el diario francés señaló que el entorno del jugador evitó entrar en esa hipótesis y se limitó a asegurar que el proyecto del Manchester City era la opción preferida desde hacía mucho tiempo.



