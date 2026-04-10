Por estas razones, Lewandowski se siente menospreciado en el Barcelona

El futuro de Robert Lewandowski en el Barcelona es incierto: el jugador ya valora otras opciones para la próxima temporada y quedarse en el Camp Nou ya no es su prioridad.

A sus 37 años, fue titular en la derrota 2-0 contra el Atlético en la Liga de Campeones, pero Hansi Flick lo sustituyó tras la expulsión de Pau Cubarsi.

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Según la Cadena SER, Lewandowski se siente poco valorado por la directiva azulgrana debido al retraso en la renovación de su contrato y a su escasa presencia en el once inicial.

Tiene sobre la mesa varias opciones, entre ellas el Milan, la MLS y la liga saudí.

El jugador anunciará su decisión a finales de abril o principios de mayo, antes de que se abra el mercado de fichajes.