Rayan Cherki no se conformó con brillar en su debut con la camiseta de la selección francesa, sino que aprovechó su gran actuación ante Bélgica para enviar un mensaje claro a sus críticos, rechazando lo que calificó de informes imprecisos que intentaron presentar la existencia de un conflicto entre él y su compañero Michael Olise.

Cherki participó en la emocionante victoria de la selección francesa sobre Bélgica por 4-1, después de que "Les Bleus" dieran la vuelta a su desventaja para firmar un gran triunfo, en un partido que vio brillar a Olise, Doué y Cherki, quien ofreció una imagen destacada y dejó su huella en las distintas fases del encuentro.

Cherki había respondido con enfado a través de sus cuentas en las redes sociales a un informe del diario "L'Équipe" que hablaba de la existencia de tensión entre él y Olise, y escribió con ironía: "Otra calumnia más. Qué gran inspiración".

Pero la actuación que ambos jugadores ofrecieron dentro del campo no tardó en desmentir esas informaciones, antes de que el propio Cherki confirmara la falsedad de esa versión durante su intervención con el canal "TF1" tras el partido.

Próximos partidos LIV Premier League 11:30 MCI

Cherki dijo sonriendo: "Al contrario de lo que algunos puedan decir, voy a empezar a moderar mis reacciones. No se debe escuchar todo lo que se dice en la prensa sobre los jugadores".

La estrella de la selección francesa elogió el espíritu que une a los jugadores del equipo, subrayando que la compenetración entre ellos es mayor de lo que se muestra a los aficionados.









Y dijo: "Tenemos una cohesión excepcional como equipo. Rara vez he visto a un grupo jugar con esta armonía, desde el primer jugador hasta el último, y desde el primer miembro hasta el último integrante del cuerpo técnico. Es algo maravilloso, y se puede sentir sobre el terreno de juego".

Cherki también reveló una evolución importante en su papel con la selección francesa, explicando que lo que se le exige ya no es simplemente mostrar sus cualidades individuales, sino ofrecer un rendimiento completo y más estable.

Y añadió: "Habéis hablado de mis cualidades en el regate y el pase, pero ahora estoy en una situación que me obliga a ofrecer partidos completos y limpios. Los verdaderos expertos del fútbol lo saben, y quien piense lo contrario no entiende el asunto".

Y continuó: "He aprendido a jugar en una posición nueva, y tengo que ofrecer partidos limpios y constantes. Es una posición que prefiero, y con el paso del tiempo veréis que resultará más fácil".

Así, el debut de Cherki con Francia no fue solo un comienzo exitoso, sino que también llevó un mensaje claro a sus críticos: el terreno de juego es la respuesta más contundente a todo lo que se dice fuera de él.