Polémica interminable: Ancelotti convoca a Raphinha y Vinicius a la lista de Brasil

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anunció la lista de convocados para disputar dos partidos amistosos durante el parón internacional del próximo mes de noviembre, de cara a completar el programa de preparación para los próximos compromisos, aunque las elecciones generaron más de un interrogante, especialmente con la convocatoria de Raphinha pese a su reciente problema físico con la selección, y la inclusión de Vinicius Junior pese al bajón en su nivel y a su sanción en LaLiga.

La lista incluyó a varias caras nuevas, entre las más destacadas Jonathan Jesus, jugador del Cruzeiro, André Luiz, jugador del Corinthians, y Marlon Gomes y Alisson Santana, jugadores del Shakhtar Donetsk, junto a Alan, jugador del Manchester City, en el marco de la continuidad de la política de renovación de la selección.

Raphinha devuelve a primer plano la crisis entre Ancelotti y el Barcelona

La convocatoria de Raphinha encabeza los puntos polémicos, después de que el extremo del Barcelona sufriera una lesión muscular durante el anterior parón internacional, mientras disputaba un partido con Brasil ante Australia el pasado septiembre.

Raphinha sintió molestias en el muslo derecho durante el encuentro, que terminó con victoria de Brasil por 4-2, y abandonó el terreno de juego entre las dos partes, antes de que las pruebas revelaran un edema muscular en la parte posterior del muslo, por lo que dejó la concentración de la selección para completar su recuperación en Barcelona.

La lesión provocó enfado en el entorno catalán, sobre todo porque se produjo en una zona en la que el jugador ya había sufrido problemas físicos en etapas anteriores con la selección brasileña.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, comentó sobre la lesión del jugador: «Es una noticia que nos preocupa mucho. No estamos contentos con lo que ha pasado, porque se ha repetido con otros jugadores, y ese es el riesgo de los largos parones internacionales».

También el periodista Alfredo Martínez, conocido por su seguimiento de las noticias del Barcelona, criticó la forma de gestionar al jugador, ironizando sobre Ancelotti al decir: «Otro gran favor de Ancelotti al Real Madrid. No aprenden nunca».

Raphinha regresó progresivamente con el Barcelona tras la lesión, pero no recuperó por completo su forma física hasta el enfrentamiento ante el Real Madrid en el Clásico del 25 de octubre, lo que hace que su nueva convocatoria para un largo viaje a Asia sea objeto de seguimiento por parte del club catalán.

Vinicius, presente pese al bajón en su nivel y a la sanción

Por su parte, la lista incluyó a Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, pese al difícil momento que atraviesa el jugador en cuanto a rendimiento y a la sanción que recibió en LaLiga.

El Comité de Competición de la Federación Española había castigado a Vinicius con cuatro partidos de sanción en LaLiga, tras su expulsión ante el Villarreal, a raíz del incidente del tirón de pelo a Nathan Salliba, y de su posterior protesta al árbitro después de la tarjeta roja.

El jugador se perdió los partidos del Real Madrid ante el Sevilla, el Barcelona, el Racing de Santander y el Valencia, pero la sanción nacional no le impide participar con la selección de su país durante el parón internacional.

La convocatoria de Vinicius junto a Raphinha coloca bajo los focos las elecciones de Ancelotti, ante la diferencia de circunstancias de los jugadores, entre los temores del Barcelona de que su extremo brasileño vuelva a lesionarse y las críticas relacionadas con el nivel de la estrella del Real Madrid en las últimas fechas.

La lista completa:

La lista de Brasil incluyó a 4 porteros: Bento, portero del Al Nassr saudí; Lucas Perri, portero del Torino; y Pedro Morisco, portero del Coritiba.

En la línea defensiva, Ancelotti convocó a Arthur Dias, Carlos Augusto, Douglas Santos, Gabriel, Jair Cunha, Jonathan Jesus, Wendell, Vitor Reis y Wesley.

En cuanto al centro del campo, lo integran André Luiz, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Gabriel Bontempo, João Gomes y Marlon Gomes.

Mientras que la delantera la componen Alisson Santana, Alan, Endrick, Estêvão, Raphinha, Ryan y Vinicius Junior.

La lista contó con la convocatoria de cinco caras nuevas, en el marco de la continuidad de Ancelotti de dar oportunidad a elementos jóvenes junto a los nombres destacados del fútbol brasileño.

La selección brasileña disputará dos partidos amistosos en Singapur durante el próximo mes de noviembre, donde se enfrentará a Japón el 14 de noviembre, antes del duelo ante Singapur el día 17 del mismo mes, en el Estadio Nacional de Singapur.

Ambos partidos forman parte de la última concentración de la selección brasileña en el año 2026, con la continuidad del proceso de renovación de la plantilla y de dar oportunidad a un grupo de jugadores jóvenes.