«Creo que el Liverpool volvería a dar la bienvenida a Trent, porque todos los aficionados al fútbol somos volubles», declaró Collymore al portal de apuestas griego Betarades al dar su opinión sobre el futuro de Alexander-Arnold.

El lateral derecho dejó en 2025 el club de su ciudad natal, el Liverpool, entre muestras de descontento de los aficionados, algunas especialmente intensas, que le reprochaban su marcha a Madrid. Alexander-Arnold firmó con el Real Madrid hasta 2031, pero todavía no ha terminado de asentarse tras una primera temporada irregular y marcada por las lesiones. Con el nuevo entrenador Jose Mourinho, el internacional inglés no tiene ni mucho menos asegurado un puesto y ya ha pasado varios partidos completos en el banquillo, como ocurrió en la reciente victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en la Liga de Campeones el miércoles.

Mourinho suele dar preferencia en la banda derecha al recién llegado Denzel Dumfries por delante de Alexander-Arnold, o bien retrasa al centrocampista Federico Valverde al lateral derecho. «Alexander-Arnold vive una nueva humillación: una señal clara para el exjugador del Liverpool», escribió el Liverpool Echo el pasado fin de semana, después de que el futbolista nacido en Liverpool volviera a quedarse sin jugar en la victoria del Real Madrid por 4-1 sobre el Sevilla FC en LaLiga.

¿Piensa ya Trent Alexander-Arnold en dejar el Real Madrid?

Debido a sus insatisfactorios minutos de juego, Alexander-Arnold ya estaría empezando a pensar en marcharse de Madrid. «Si dice que fue un poco ingenuo al pensar que, cuando juegas en el Liverpool, el Real Madrid está un escalón por encima, y dice todo lo que debe decir, y luego sale al campo y envía un balón de 40 o 50 metros a alguien que lo mete en el área para que Isak marque, volverán a darle la bienvenida, porque los aficionados al fútbol perdonan mucho, muchísimo», planteó Collymore como posible escenario para el regreso al Liverpool del hijo pródigo.

Alexander-Arnold ya ha disputado 354 partidos oficiales con los Reds, aunque Collymore también podría imaginárselo en el Bayern de Múnich. «También sería fácil verlo seguir el camino de Harry Kane y fichar por un club como el Bayern, donde lo recibirían con los brazos abiertos. Avanzaría por la derecha y enviaría balones a Olise, Díaz y Harry Kane», afirmó el exjugador de 55 años, que militó en el Liverpool entre 1995 y 1997.

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En los últimos meses, el Bayern ha sido relacionado en repetidas ocasiones con el fichaje de un nuevo lateral derecho. Givairo Read, del Feyenoord de Róterdam, habría vuelto a estar entre las opciones de los responsables del FC Bayern. Sin embargo, cabe dudar de que el FC Bayern esté dispuesto a buscar un jugador en una franja de precio tan elevada como la de Alexander-Arnold. Al fin y al cabo, el valor de mercado del futbolista de 28 años se estima en unos 60 millones de euros y a su contrato con el Real Madrid aún le quedan algo más de cuatro años y medio.

¿Con qué jugadores cuenta el FC Bayern en el lateral derecho?

Además, el Bayern cuenta en su plantilla con una pareja fiable para el lateral derecho formada por Konrad Laimer y Josip Stanisic. En caso de necesidad, el recién llegado Nathaniel Brown también puede jugar por la derecha en lugar de hacerlo por la izquierda. En cuanto a Sacha Boey, el club más laureado de Alemania intentará de nuevo en invierno encontrar un destino adecuado para el francés.

Alexander-Arnold ha disputado hasta ahora seis partidos con el Real Madrid esta temporada entre todas las competiciones, en los que ha dado una asistencia. Después de que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no lo convocara para el Mundial, Alexander-Arnold regresó a la selección en el último parón internacional. Fue titular en los dos partidos de la Liga de Naciones contra Chequia, la victoria por 2-0 a domicilio a finales de septiembre y la victoria por 3-0 en casa a principios de octubre, y disputó así sus encuentros internacionales número 35 y 36.