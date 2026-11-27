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Mauricio Pochettino, entrenador del Manchester United, habló sobre el estado de sus jugadores antes del duelo ante el Brentford de mañana sábado en Old Trafford, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League.

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El Manchester United atraviesa una mala racha de resultados y ocupa la penúltima posición con 8 puntos.

Pochettino busca su primera victoria con el United, después de caer por 4-0 ante el Liverpool en liga y de empatar 2-2 con el Sporting de Portugal en la Liga de Campeones.

El Manchester United activó este viernes la ampliación del contrato de su capitán, el portugués Bruno Fernandes , que seguirá en el equipo hasta junio de 2028. Pochettino habló de su disponibilidad para el partido ante el Brentford, ya que el jugador arrastra un malestar que sufrió durante su estancia en Portugal, además de un problema físico que notó al término del último encuentro contra el Sporting de Portugal.

Pochettino declaró en la rueda de prensa que ofreció este viernes, según recoge la web «Sky Sports»: «Todavía no lo sabemos. Cogió un virus en Portugal , terminó el partido con un problema y hoy no ha podido entrenarse. Veremos cómo evoluciona a lo largo del día y mañana cuando se despierte, y no vamos a arriesgar con él».

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Sobre la recuperación de Marcus Rashford de su lesión, Pochettino afirmó: «Está entrenando de forma individual y ya empieza a sentirse mucho mejor».

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El técnico argentino respondió a quienes lo describen como una persona demasiado amable: «No malinterpretéis mis palabras. A veces confundimos amable con bueno, pero yo no soy amable, aunque tenemos que ser buenos: hay una diferencia entre ambas cosas. No soy amable, intento ser bueno. Debemos tener cuidado con esto. Sabemos que necesitamos presionar y mostrar fortaleza, pero al mismo tiempo necesitamos construir relaciones. Son dos cosas distintas y cada una tiene un significado diferente».

Pochettino también abordó la situación actual del Manchester United: «La situación es la que es, y esa es la realidad que se refleja en distintos aspectos. Nuestra tarea es creer de verdad en el equipo y generar confianza, fe y tranquilidad, entre otras cosas. Intentamos transmitir nuestras ideas a los jugadores en poco tiempo y ser claros y contundentes sobre cómo queremos jugar y los conceptos que queremos aplicar en el campo. Si me lo preguntas, creo que todo es positivo tras una semana de trabajo, y por eso hace falta algo de tiempo para evolucionar».

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El entrenador del Manchester United aseguró que participará en las decisiones sobre el futuro del equipo y la configuración de la plantilla: «En el futuro, por supuesto, pero ahora mismo nos centramos en intentar transmitir todas nuestras ideas al equipo».

Y prosiguió: «No tiene sentido que el entrenador no participe en las decisiones que afectan a la construcción del equipo. Para mí, eso supone un beneficio para el Manchester United. Si no participara y me encontrara entrenando a jugadores que no conoces, o que quizá no quieres, o con los que no estás de acuerdo, eso no va conmigo».

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Además, añadió: «Respeto todas las formas de trabajar, pero asumiré mi responsabilidad y todo el mundo sabrá que participaré en estos asuntos. Es lo que hemos hablado en los últimos días».

Pochettino subrayó el peso de las responsabilidades que recaen sobre el cuerpo técnico: «Ser entrenador no significa solo elegir a 11 jugadores, sino que también exige evaluar y analizar el trabajo que se hace entre bastidores y cómo se construye el equipo. La responsabilidad que recae sobre el cuerpo técnico es enorme».

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Preguntado por qué jugadores pueden asumir el liderazgo en el Manchester United, el argentino respondió: «Ahora mismo somos nosotros quienes lo asumimos, y soy yo quien lidera el equipo. Tenemos que tener cuidado con el nivel de exigencia que imponemos a los jugadores. Lo que necesitamos es liderazgo, porque somos conscientes de la situación actual, y dar a los jugadores la mayor libertad y el mayor tiempo posibles para que se ocupen de sí mismos y del equipo».

Y agregó: «Deben centrarse en evolucionar. No se trata de que haya una persona encargada de liderar, otra que se ocupe de la gestión o un jugador que decida si viajamos o no, y a qué hora. No, los jugadores deben centrarse en hacer su trabajo. No es responsabilidad de los jugadores dirigir y organizar el club, y debemos tener cuidado con eso».

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Pochettino habló también de los retos que afronta para que los jugadores del Manchester United se adapten a su estilo: «Necesitamos gestionar bien a los jugadores, intentar empujarlos a hacer cosas nuevas y sacarlos de su zona de confort. Si les dejamos quedarse en su zona de confort, pasará como nos ocurre a nosotros: cuando lo tienes todo, cuesta salir bajo la lluvia o con frío».