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Europa League
team-logoLevski Sofía
Vasil Levski
team-logoJagiellonia Bialystok
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PFK Levski Sofía vs. Bialystok, hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y streaming?

Levski Sofía vs Jagiellonia Bialystok
Levski Sofía
Jagiellonia Bialystok
Europa League

En la Europa League, el PFK Levski Sofía se enfrenta al Bialystok. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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PFK Levski Sofía vs. Bialystok: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Vasil Levski

El partido entre el PFK Levski Sofía y el Bialystok comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

PFK Levski Sofía vs. Bialystok en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el PFK Levski Sofía y el Bialystok?

El Levski Sofía llega a este partido con un balance sólido: en sus últimos cinco encuentros logró tres victorias, un empate y una derrota. En su partido más reciente ganó por 1-0 a domicilio ante el FK Dunav Ruse, después de haber empatado 1-1 contra el Arda Kardzhali. Destacó especialmente la victoria por 2-1 ante el Viktoria Pilsen en la Europa League. En esos cinco partidos, el Levski marcó siete goles y encajó cinco.

El Bialystok se muestra fuerte en la Ekstraklasa, pero atraviesa altibajos en la Europa League. Sus últimos cinco partidos se saldaron con tres victorias y dos derrotas, incluida una contundente victoria por 6-0 ante el Lechia Danzig en la copa. Sin embargo, en la Europa League sufrió una clara derrota por 0-3 frente al RSC Anderlecht. El Bialystok marcó once goles en ese periodo, aunque también encajó cuatro.

LES

LES - Formulario

NEC
D1-1
SPP
W0-2
VPL
W1-2
ARD
D1-1
DUR
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
JAG

JAG - Formulario

ZAG
L1-0
AND
L0-3
PLO
W1-0
LGD
W0-6
WKR
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: alineaciones

Levski Sofía contra Jagiellonia Bialystok alineaciones

4-3-3
Levski Sofía crest
Levski Sofía
LES
Formación
Jagiellonia Bialystok crest
Jagiellonia Bialystok
JAG
4-3-3
S. VutsovS. VutsovC. MakounC. MakounAldairAldairK. DimitrovK. DimitrovMaiconMaiconSerginhoSerginhoM. MoubarikM. MoubarikM. GrujicM. GrujicEverton BalaEverton BalaM. SoulaM. SoulaReinaldoReinaldoS. AbramowiczS. AbramowiczG. MontoiaG. MontoiaR. ConceicaoR. ConceicaoD. StojinovicD. StojinovicA. KonstantopoulosA. KonstantopoulosT. RomanczukT. RomanczukJesús ImazJesús ImazA. KlyngeA. KlyngeN. PrelecN. PrelecK. SzmytK. SzmytJ. AgbonifoJ. Agbonifo
Jagiellonia Bialystok crest
Jagiellonia Bialystok
JAG
4-3-3
Levski Sofía

Once inicial

Jagiellonia Bialystok

Suplentes

Manager

  • J. Velazquez
  • A. Siemieniec

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: estado de forma

LES

LES - Formulario

NEC
D1-1
SPP
W0-2
VPL
W1-2
ARD
D1-1
DUR
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
JAG

JAG - Formulario

ZAG
L1-0
AND
L0-3
PLO
W1-0
LGD
W0-6
WKR
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: balance de enfrentamientos directos

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
431081+710
D
W
W
W
2
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
D
W
W
W
3
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
421154+17
D
L
W
W
11
LyonLyonOL
421156-17
D
L
W
W
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
13
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
14
Real SociedadReal SociedadRSO
412183+55
D
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412185+35
L
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
412153+25
D
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
41213305
D
W
D
L
18
NEC NimegaNEC NimegaNEC
412158-35
D
W
D
L
19
SalzburgoSalzburgoSAL
412136-35
D
D
L
W
20
AnderlechtAnderlechtAND
411243+14
D
W
L
L
21
HoffenheimHoffenheimTSG
41125504
W
W
L
L
22
AC MilánAC MilánMIL
411245-14
D
L
W
L
23
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
24
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
L
W
L
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
LillestroemLillestroemLIL
402229-72
D
L
D
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
31
PlzenPlzenVPL
401327-51
D
L
L
L
32
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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