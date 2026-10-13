Peter Bosz introduce cambios en todas las líneas del PSV en Leipzig

El PSV juega el martes contra el RB Leipzig en la fase liga de la Champions League. Peter Bosz ya ha anunciado la alineación, con varios cambios respecto a la victoria por 2-0 ante el sc Heerenveen. El duelo europeo en el Red Bull Arena comienza a las 21:00 horas.

Matej Kovar estará bajo palos en el Red Bull Arena. Sergiño Dest mantiene su puesto como lateral derecho, mientras que Lutsharel Geertruida sustituye a Ryan Flamingo en el centro de la defensa. Armando Obispo será su compañero y Filip Kostic jugará como lateral izquierdo.

Mauro Júnior adelantó su posición al centro del campo tras el descanso del partido del viernes contra el Heerenveen y será titular en esa línea ante el Leipzig. Noah Fernandez pasa así al banquillo. Kodai Sano y Sven Mijnans completan el centro del campo del PSV.

Ivan Perisic regresa al ataque como extremo derecho, mientras que Ruben van Bommel deberá generar peligro por la izquierda. Guus Til será el delantero centro del PSV debido a la lesión de Ricardo Pepi.

Alineación del RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Banzuzi; Gruda, Nkunku, Nusa; Cardoso

Alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.