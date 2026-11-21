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El PSV retoma la Vriendenloterij Eredivisie este sábado con una visita al NEC. Sergiño Dest llega a tiempo para el duelo en Nijmegen. El partido en De Goffert comienza a las 16:30 y se podrá ver en directo por ESPN 2.

Peter Bosz no podrá contar el sábado por la tarde con cuatro jugadores que arrastran lesiones de larga duración: Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa y Alassane Pléa.

Matej Kovar estará bajo palos en el PSV. Dest causó baja la semana pasada con la selección de Estados Unidos por una lesión, pero Bosz lo incluirá de inicio ante el NEC, pese a que la próxima semana está previsto el gran duelo entre semana contra el Real Madrid.

No hay más sorpresas en la defensa del PSV. Lutsharel Geertrudia y Armando Obispo formarán la pareja de centrales, y Filip Kostic arrancará en el lateral izquierdo.

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También hay nombres habituales en el centro del campo del equipo de Eindhoven. Mauro Júnior y Kodai Sano se encargarán de dar equilibrio. Guus Til será el jugador más adelantado de esta línea.

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Próximos partidos NEC Eredivisie 10:30 PSV Ver

Arriba, Ivan Perisic deberá generar ocasiones desde la derecha para el delantero Sven Mijnans. Ruben van Bommel ocupará la banda izquierda en De Goffert. Ricardo Pepi comenzará el sábado en el banquillo.

El PSV llegó al parón de selecciones tras vencer por 2-5 al SC Cambuur. Así, el equipo de Bosz lidera la Eredivisie, aunque Feyenoord y Ajax le pisan los talones.

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Alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.