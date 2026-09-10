Peter Bosz aprende la lección: «Debería haber echado de inmediato a esos 3 jugadores»

Peter Bosz se ha sincerado sobre su etapa como entrenador del Borussia Dortmund. En una masterclass de Omroep Brabant explica por qué fue despedido rápidamente del gran club alemán.

La masterclass tuvo lugar a principios de diciembre en el Muziekgebouw Eindhoven y desde este jueves puede verse en la página web de la cadena regional. Desde el público le preguntaron a Bosz si alguna vez había tenido que hacer concesiones a su visión al trabajar con un jugador muy bueno que no hacía lo que el entrenador le pedía.

Bosz indicó que hizo eso en el Borussia Dortmund, pero que después se arrepintió. El técnico tuvo un excelente inicio en Alemania. Ganó con el BVB sus cinco primeros partidos de liga y, como líder, tenía cinco puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich.

Después llegó un partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que perdió en casa por 1-3. “Entonces Sokratis Papastathopoulos, un defensa central griego, el portero y el centrocampista defensivo se sentaron juntos y dijeron: ‘Ese entrenador está completamente loco. Estamos yendo demasiado hacia delante. Mira, nos meten tres goles’”, cuenta Bosz.

“Ellos hicieron que el equipo empezara realmente a desmoronarse. Ahí tendría que haber intervenido. No tendría que haber entablado conversaciones con ellos, sino que tendría que haberlos echado inmediatamente. Con lo que sé ahora, eso es lo que tendría que haber hecho.”

Bosz no menciona más nombres aparte de Papastathopoulos, pero posiblemente se refiere al portero Roman Bürki y a Nuri Sahin, que jugaron contra el Real Madrid y por entonces eran titulares fijos.

Bosz fue finalmente despedido en diciembre de 2017, después de haber ganado solo uno de sus últimos trece partidos. Cuenta cómo Louis van Gaal, durante una cena, quiso saber exactamente qué había salido mal en Dortmund.

Problemas con Aubameyang

“Aubameyang era mi delantero centro titular. El director técnico había indicado a mi llegada que no habría cambios en la plantilla, pero que Aubameyang aún se marcharía a China”, dijo Bosz a Van Gaal. “El Dortmund iba a recibir 87 millones de euros por el traspaso y él mismo podía ganar allí 24 millones de euros netos al año. Entonces entiendo que no se le pueda retener.”

Finalmente, el traspaso se cayó. “Aubameyang se enfadó por eso, sobre todo porque una semana después el director técnico dijo que ya no saldría nadie más de la plantilla. No mucho después, Ousmane Dembélé fue vendido al Barcelona por 140 millones de euros. Aubameyang estaba enfadado y llegaba cada día un minuto tarde al vestuario.”

Bosz explica después que apartó a Aubameyang para hablar con él. “Me dijo que no tenía nada que ver conmigo personalmente, sino con el club. Aubameyang seguía llegando tarde. Entonces, en cierto momento, yo tenía una rueda de prensa y él hizo venir a un canal francés de YouTube, con el que todavía estaba enormemente ocupado un día antes del partido. Para mí, esa fue la gota que colmó el vaso. Entonces ese fin de semana no le alineé.”

Van Gaal quiso saber qué pasó entonces. “‘¿Y entonces?’, preguntó. Le conté que no me había llevado a Aubameyang para el partido fuera de casa contra el Stuttgart. ‘¿Y entonces?’, volvió a preguntar Van Gaal. Un día después organicé una conversación con toda la plantilla presente, porque todo el mundo tenía algo que decir al respecto. Y un día más tarde, Aubameyang volvió a entrenarse con el equipo.”

“Entonces Van Gaal dijo: ‘¡¡¡¡Error!!!! Tendrías que haberlo echado’. Me quedé completamente en shock y le dije que Aubameyang se marchó al Arsenal el invierno siguiente por unos sesenta millones de euros. Entonces, ¿cómo iba a echarle? ¿Sabes qué respuesta me dio Van Gaal? ‘No, y entonces te echaron a ti’. Y también es verdad”, concluye Bosz entre risas.



