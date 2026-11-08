La noche de Lionel Messi en la clausura de la temporada regular de la liga estadounidense no fue perfecta, después de ver cómo el Inter Miami perdía una ventaja de tres goles en su propio estadio, pero la estrella argentina salió de ella con un nuevo logro histórico, tras conseguir una cifra que ningún jugador había alcanzado antes en la historia de la competición.

Y pese a no conseguir marcar ante el Charlotte FC, cerró la temporada 2026 como líder de la tabla de goleadores con 26 goles, para hacerse con el premio de la Bota de Oro por segunda vez consecutiva, después de haber marcado 29 goles la temporada pasada.

Con este logro, el jugador de 39 años se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga estadounidense en ganar la Bota de Oro en dos temporadas consecutivas, en un logro histórico sin precedentes, además de convertirse en el sexto jugador en conseguir el premio más de una vez.

La superioridad goleadora de Messi no se basó en los penaltis, ya que marcó 25 goles en juego abierto frente a un solo penalti, logrando así el segundo mejor registro de goles no procedentes de penaltis en una sola temporada en la historia de la competición, por detrás de su anterior récord de 28 goles en 2025.

Además, terminó la temporada con 17 asistencias, elevando el total de sus contribuciones ofensivas a 43, encabezando también esta categoría, después de convertirse en el primer jugador en la historia de la liga en registrar al menos 40 contribuciones ofensivas en dos temporadas consecutivas.

Un gol anulado antes de la reacción de Miami

El enfrentamiento en el estadio "No Stadium" vivió un escenario emocionante desde los primeros minutos, ya que el Charlotte creyó haberse adelantado en el minuto 4 por medio de Liel Abada, pero el árbitro anuló el gol tras revisar la tecnología del vídeo, debido a una mano sobre Aiden Toklamati al inicio de la jugada.

El Inter Miami se libró de ir por detrás y aprovechó la situación para adelantarse en el minuto 14 por medio de Ian Fray, que remató un balón que rebotó dentro del área tras un saque de esquina.

Y en el minuto 33, volvió a aparecer la influencia de Messi, después de que ejecutara un saque de esquina que German Bertrami desvió de cabeza hacia la portería, antes de que Luis Suárez lo empujara al fondo de la red.

Y tres minutos antes del final de la primera parte, Rodrigo De Paul añadió el tercer gol con un potente disparo desde fuera del área, dejando al Inter Miami al frente por 3-0 al descanso.

Pero lo que ocurrió tras el descanso dio la vuelta al partido por completo.

5 minutos que devolvieron al Charlotte al partido

El Charlotte entró a la segunda parte de una forma distinta y logró recortar la diferencia en el minuto 50, cuando Liel Abada desvió hacia la red un centro de Tyger Smalls.

El equipo visitante no esperó mucho, ya que Abada regresó apenas 5 minutos después para marcar su segundo gol personal, tras intercambiar el balón con Pep Biel, antes de lanzar un disparo preciso al palo lejano.

Y Messi estuvo cerca de acabar con las esperanzas de remontada del Charlotte, después de intentar un globo por encima del portero, pero el defensa Henry Kessler la despejó sobre la línea de meta.

Y mientras el Inter Miami trataba de mantener su ventaja, el Charlotte aprovechó la confusión de la defensa, y el momento decisivo llegó en el minuto 90, cuando un disparo de Smalls rebotó en el poste y encontró a Rodolfo Oloko, que la mandó al fondo de la red, completando la remontada.

Y Messi no se rindió, y estuvo a punto de robar la victoria en el tiempo añadido con un disparo que golpeó en el poste, pero el partido terminó con un empate de 3-3.

Un escenario que se repite y un recuerdo doloroso del duelo ante el Orlando

El desperdicio de una ventaja de tres goles no fue un suceso excepcional para el Inter Miami durante la temporada 2026, pues el equipo vivió un escenario aún más duro el pasado 2 de mayo, cuando se adelantó por 3-0 ante el Orlando City durante los primeros 33 minutos, antes de perder el partido por 3-4.

Aquel enfrentamiento presenció una actuación llamativa de Martín Ojeda, que marcó tres goles ("hat-trick"), después de que el Orlando iniciara la remontada con un gol antes del final de la primera parte, para luego añadir dos goles en la segunda parte, antes de que Tyrese Spicer robara el gol de la victoria en el minuto 93.

La remontada del Orlando también fue histórica, ya que se convirtió en el cuarto equipo únicamente en la historia de la liga estadounidense en lograr ganar un partido tras ir por detrás por tres goles, y el primero desde 2018.

Por tanto, el empate del Charlotte volvió a sacar a la luz un preocupante problema defensivo del Inter Miami, que por segunda vez durante la temporada desperdició una ventaja de tres goles en su propio estadio, aunque esta vez evitó la derrota.

Messi aguarda otro logro en las eliminatorias

Y a pesar del empate, el Inter Miami terminó la temporada regular en el segundo puesto de la Conferencia Este con 60 puntos, después de beneficiarse de la derrota del New England ante el Orlando por 1-0.

El equipo de Messi comenzará su recorrido en las eliminatorias con un duelo ante el Columbus Crew, séptimo clasificado, dentro de la serie de primera ronda que se decide al mejor de tres partidos.

En cambio, el Nashville arrebató el liderato de la Conferencia Este después de elevar su cuenta a 77 puntos, tras su victoria sobre el Cincinnati por 2-0, batiendo el anterior récord de mayor número de puntos en una temporada regular, que estaba en poder del Inter Miami con 74 puntos en 2024.