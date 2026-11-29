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El colegiado Díaz de Mera Escuderos dirigió el domingo por la noche el Barcelona-Deportivo de La Coruña, que terminó con victoria del conjunto catalán por 5-1 en la decimocuarta jornada de LaLiga.

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La web «Archivo VAR», especializada en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó al colegiado Díaz de Mera Escuderos una nota de 5,5 sobre 10.

Díaz de Mera Escuderos dirigió el partido con calma y seguridad, e impuso un arbitraje coherente y muy fiable de principio a fin.

Díaz de Mera Escuderos gana cada vez más fuerza, equilibrio y estabilidad en Primera División, y ya se ha hecho un hueco en la franja media-alta de los árbitros que ofrecen mejor nivel.

Fue un partido muy bueno, al que solo le faltó no equivocarse en una de las jugadas decisivas.

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El único fallo que empañó su criterio arbitral fue la tarjeta amarilla que le mostró a Bill Nsongo, ya que en ningún caso la merecía.

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Se podría haber pitado falta, porque el jugador del Barcelona fue hacia él y chocó parcialmente con él, pero no había ninguna necesidad de sacar la tarjeta.

Las jugadas polémicas

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El árbitro acertó en tres de las cuatro jugadas. En el gol del Deportivo de La Coruña, algunos reclamaron falta de Aubameyang sobre Pau Cubarsí, pero lo que hubo fue un choque legal sin infracción alguna.

Tampoco hubo penalti en la caída de Lamine Yamal tras su contacto con Yeremay, ya que fue uno de esos contactos que el atacante nota y tras los que se deja caer. Ni lo hubo en la jugada de Gordon, después de un contacto con Altimira más leve que el anterior; de hecho, el propio Gordon aceptó que no se señalara la falta.

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El error claro, en cambio, fue la mano de Aubameyang al final de la primera parte. La jugada puede dar la impresión de que el jugador intentó ocultar la mano, pero no fue así: el balón le pasó cerca y levantó el brazo para tocarlo. Aunque el gesto pueda ser instintivo, se considera intencionado, sobre todo porque tenía el brazo relativamente cerca del cuerpo.

Archivo VAR subrayó: «Fue un penalti claro que el árbitro no señaló, pero ese error no le quita el aprobado, aunque sí le hizo perder la solidez y la fiabilidad que caracterizaron su actuación durante todo el partido».