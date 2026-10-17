Carlos Espí llegó al Real Madrid en una operación rápida, después de que la marcha de Gonzalo García al Fulham dejara un hueco en la línea de ataque, en la que los perfiles del once titular parecen completamente definidos.

Según el diario español "Marca", Juni Calafat, el jefe de los ojeadores, puso tres nombres sobre la mesa, antes de que la elección recayera en Carlos Espí, el delantero de gran estatura que salvó al Levante gracias a sus 11 goles, 10 de ellos marcados a partir de febrero, cuando cada partido era una final para el equipo.

Y tras más de dos meses desde el inicio de la competición, Espí no ha sido titular ni una sola vez, ya que únicamente ha disputado 38 minutos de los 900 que ha jugado el Real Madrid. Su participación más larga fue de 10 minutos, en el enfrentamiento ante el Espanyol en la primera jornada de LaLiga, y aun así, el joven delantero es uno de los jugadores más destacados de la temporada en el equipo del entrenador José Mourinho.

Ello se debe a que Espí ha logrado anotar tres goles en los pocos minutos que ha tenido, y en este aspecto solo le supera Kylian Mbappé, que ha marcado nueve tantos.

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Con solo 29 toques de balón, Espí ha firmado tres goles y ha contribuido a darle a su equipo dos victorias en LaLiga ante el Espanyol y el Elche, además de cambiar el curso del partido en Roma al marcar el tercer gol del Real Madrid, poniendo el 3-2 en el marcador.

La presencia de Espí en la plantilla del Real Madrid le otorga al equipo una opción ofensiva demandada, que siempre ha tenido un lugar destacado en la historia del club, y que se materializa en el delantero puro especializado en finalizar las jugadas a un toque.

De sus tres goles, los que marcó ante el Elche y en Roma llegaron a un toque, mientras que necesitó tres toques en el estadio de Cornellà para controlar el balón y remartarlo lejos del alcance del portero Dmitrović.

Mourinho se siente plenamente satisfecho con lo que ofrece Espí desde el primer encuentro entre ambos, pero es consciente de que su plan ofensivo se apoya en Mbappé en la posición de punta.

Esa elección no necesita demasiadas explicaciones, dada la capacidad del astro francés para marcar goles de forma continua, pero lo llamativo son los pocos minutos que ha recibido Espí, ya que en número de minutos jugados solo le supera Endrick, que ha disputado 35 minutos.

Con todo, el delantero brasileño tuvo media hora completa en Roma, es decir, el triple de los minutos que jugó Espí en el partido en el que más presencia tuvo sobre el campo.

Cinco minutos en el Bernabéu

Con un promedio goleador al que nadie se acerca, un gol cada menos de 13 minutos, Espí obliga a Mourinho a replantearse la forma de repartir sus cartas ofensivas y de distribuir los minutos entre sus jugadores. Por un lado, está la voracidad goleadora de Mbappé, pues una de las grandes estrellas del equipo recibe, por su propio estatus, muchos minutos de juego incluso en los partidos ya resueltos.

Y por otro lado, destaca un delantero que marca cada vez que tiene una oportunidad de participar, aunque se limite a unos pocos minutos.

Mbappé es uno de los emblemas del Real Madrid, es más que un simple jugador de la plantilla del club, pero Espí ha merecido que la afición del estadio Santiago Bernabéu reclame darle una mayor oportunidad de jugar, después de que su aparición en la capital, Madrid, se haya limitado a un solo partido, en el que apenas disputó cuatro minutos, y fue ante la Real Sociedad.

Por el contrario, la afición del Real Madrid tiene ya derecho a reclamar ver a Espí sobre el césped del estadio de su equipo, tras haber demostrado su capacidad para marcar, y resulta natural que los aficionados aspiren a ver sus goles ante ellos en los partidos que se disputan en el estadio Santiago Bernabéu.

El enfrentamiento ante el Sevilla, que coincide con el inicio del largo periodo de sanción de Vinicius, y antes del esperado duelo contra el Leipzig en la Liga de Campeones, abre la puerta a que Espí y Endrick reclamen un papel mayor en el equipo.

La decisión queda en manos de Mourinho, que debe determinar cómo hacerles jugar, en qué momento y cuántos minutos concederá a cada uno.







