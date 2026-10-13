Periodista español: el Real Madrid se hunde en una espiral de excusas absurdas

El periodista español Xavier Bosch considera, en su artículo para el diario español Mundo Deportivo, que el Real Madrid cuenta con todos los ingredientes necesarios para competir por el título de LaLiga y la Champions League y superar a cualquier rival, incluso a un Barcelona brillante, pero que está desperdiciando su potencial a causa de una tensión excesiva y de la obsesión con lo que él describe como una campaña imaginaria contra el arbitraje, en lugar de centrarse en el fútbol.

Y añadió Bosch en su artículo:

"Están Thibaut Courtois, Fede Valverde, Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius Junior".

El Real Madrid tiene un equipo y una plantilla capaces de ganar LaLiga y la Champions League y de superar a cualquier rival, incluso a un Barcelona magnífico. Pero sus jugadores deben jugar al fútbol y dejar atrás todo lo que resulta tóxico.

Sin embargo, el equipo cree en este momento, con José Mourinho en el banquillo y después de dos años sin títulos, que llevar la tensión al extremo y obsesionarse con una persecución arbitral que no existe serán el punto de inflexión hacia la conquista de los campeonatos.

Pero el resultado ha sido exactamente el contrario, ya que el equipo ofrece en cada partido más escenas que reflejan la imagen de un equipo pequeño, tenso y lleno de rencor, que mezcla rabietas infantiles con el comportamiento de camorristas que buscan ajustar cuentas.

Antes, Vinicius Junior era el único eje de estas conductas; ahora ya no se limita a él. Desde el minuto de silencio, Mourinho y los miembros de su cuerpo técnico empiezan a protestar por todo.

Cada saque de banda se convierte en una ocasión para la protesta desmedida, y con cada falta reclaman que se saque una tarjeta, mientras rodean al árbitro e intentan intimidarlo. Hasta Chendo, el delegado del equipo, pierde los nervios.

Y no ha logrado ningún efecto la campaña permanente en torno al caso Negreira, ni la incitación poco decorosa a través de Real Madrid Televisión, ni los extensos comunicados emitidos por Florentino Pérez, presidente del club, uno de los cuales llegó a las ocho páginas contra el Comité Técnico de Árbitros.

Al contrario, estas actitudes les han llevado a perder los nervios. Y en lugar de jugar al fútbol y mostrar el nivel que pueden alcanzar, se hunden en las protestas, las rabietas y las broncas.

Jude Bellingham y Marc Cucurella no dejan de protestar durante todo el partido: o lanzan miradas hostiles al rival, o amenazan al árbitro. En cuanto a Konaté y Antonio Rüdiger, convierten cada saque de esquina en favor de su equipo en un número de lucha libre, antes de hacerse los inocentes cuando se les reprende.

Elevan constantemente el nivel de tensión, antes de los partidos, durante y después de su final, pero no sirven en absoluto a los intereses de su equipo. Y más les vale seguir por ese camino, sumidos en la espiral de justificaciones absurdas que ellos mismos fabrican.



