Kenneth Perez tiene sentimientos encontrados con Calvin Stengs. El analista de ESPN disfruta con frecuencia de las cualidades del mediapunta de 27 años del AZ, pero al mismo tiempo le molestan los momentos de excesiva despreocupación en su juego.

“Con Stengs tengo un poco una relación de amor-odio, porque de verdad me parece un futbolista precioso”, dice Perez en Dit was het Weekend. “Puede hacer cosas que te hacen pensar: ¿de dónde sale eso? Pero también hace cosas que te hacen pensar: ¿cómo es posible?”

Perez pone como ejemplo la gran ocasión de Stengs contra el Willem II. El atacante tuvo, con 1-0 en el marcador, una excelente oportunidad para encarrilar aún más el partido para el AZ, pero remató muy alto desde cerca. El AZ dejó escapar su ventaja mínima en el tramo final y acabó perdiendo así dos puntos muy caros ante el Willem II.

“Gestiona esta ocasión con una despreocupación tremenda. Eso es muy flojo”, juzga Perez. “Si la marcas, se pone 2-0 y el Willem II tiene que venir un poco más. Entonces probablemente también tendrás más espacios y podrás sentenciar.”

Según Perez, al mismo tiempo Stengs hace muchas cosas de gran valor para el AZ. “Hace muchísimas cosas bien. Levanta la cabeza, tiene ojo para sus compañeros, pero este tipo de ocasiones simplemente hay que meterlas. Entonces el partido está acabado.”

Perez cree que un jugador con las cualidades de Stengs debería estar jugando realmente a un nivel superior. “Sus lesiones, por supuesto, le han frenado, pero un jugador con sus cualidades no debería estar jugando en el AZ con 26 o 27 años. Un jugador de su clase en realidad no debería estar ahora en el AZ.”

Marciano Vink, mientras tanto, ve surgir una cuestión interesante en el centro del campo del AZ. Con el regreso de Jordy Clasie y, más adelante, también el de Kees Smit, que ahora sigue lesionado, el entrenador Lee-Roy Echteld puede verse ante decisiones complicadas, porque, según Vink, Dave Kwakman también se ha ganado su sitio.

“No vas a poner a Clasie de 10 y Koopmeiners no es un 10, así que ¿quién va a ser?”, se pregunta Vink. “Puedes poner ahí a Stengs, pero entonces tienes que sentar a uno de esos tres. Al final, quizá Kwakman sea el perjudicado cuando vuelva Kees Smit, y eso me parecería una pena enorme. Ese chico ha demostrado en los tres o cuatro primeros partidos que realmente pertenece a este equipo.”