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Hussein Hamdy

Traducido por

Pérez insiste en el regreso de Modrić al Real Madrid

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La joya del Real

Florentino Pérez confía en que Luka Modrić regrese al Real Madrid este verano.

Su contrato con el Milan vence el 30 de junio y aún no sabe si renovará un año más o se retirará.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, explicó en YouTube: «El contrato de Modrić con el Milan expira este mes. Desde hace meses su plan era seguir en el Rossoneri, pues es aficionado antes que jugador».

Agregó: «Su intención era seguir en el Milan, pero tras la derrota en el último partido la directiva cambió de rumbo: se fueron el entrenador y los directores deportivos, y Luka se sintió desorientado».

Además, tenía buena relación con Massimiliano Allegri, ahora en el Nápoles, y con el director deportivo Igli Tare, destituido. Así que ahora Luka debe decidir qué hacer.

Ahora quiere centrarse en el Mundial y, tras él, decidirá su futuro. pero es cierto que el Real Madrid quiere que regrese en otro rol cuando se retire, ya sea este verano o más adelante, quizá en 2027 o 2028».

Florentino Pérez y la directiva quieren su regreso, y él desea vivir en Madrid por motivos personales.

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