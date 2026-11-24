Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, ha dejado clara su postura sobre la decisión que devuelve el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a Senegal en detrimento de Marruecos.
Se comprometió a respetar el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, un giro que pone fin a una crisis jurídica que se ha prolongado durante cerca de 10 meses y que ha generado una enorme polémica en el continente africano.
Motsepe aseguró que la CAF cumplirá la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, sea cual sea su resultado, durante el acto de firma de un acuerdo de colaboración entre la CAF y la empresa Coca-Cola en Sudáfrica.
El presidente del organismo continental insistió en la necesidad de preservar la integridad, la credibilidad y el respeto a las normas en la gestión del fútbol africano.
El tribunal anunció el martes la anulación de la decisión del Comité de Apelación del pasado 17 de marzo, que consideró que Senegal se había retirado de la final y dio el partido por ganado a Marruecos por 3-0.
En virtud del nuevo fallo, Senegal recupera el título que había conquistado sobre el terreno de juego, antes de que se le retirara mediante una decisión administrativa que provocó numerosas protestas.
El origen de la crisis se remonta a la final disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, cuando los jugadores de Senegal abandonaron el césped, por decisión del entrenador Pape Thiaw, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en los últimos instantes del tiempo reglamentario.
Tras una interrupción de unos 15 minutos, los jugadores regresaron al terreno de juego y Brahim Díaz falló el penalti al intentar lanzarlo a lo Panenka.
El encuentro se fue a la prórroga, en la que la selección senegalesa logró el gol de la victoria por medio de Pape Gueye para llevarse el título por 1-0, en un ambiente muy tenso y en medio de unos acontecimientos excepcionales.
Sin embargo, la decisión del Comité de Apelación de la CAF dio después la vuelta al resultado de la final, al considerar que la actitud de la selección senegalesa constituía una retirada del partido, y otorgó a Marruecos la victoria administrativa por 3-0.
Con la anulación de aquella decisión, el Tribunal de Arbitraje Deportivo restituye el resultado obtenido sobre el terreno de juego y pone fin a uno de los litigios jurídicos más largos y destacados de la historia del torneo.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.