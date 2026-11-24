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Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, ha dejado clara su postura sobre la decisión que devuelve el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a Senegal en detrimento de Marruecos.

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Se comprometió a respetar el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, un giro que pone fin a una crisis jurídica que se ha prolongado durante cerca de 10 meses y que ha generado una enorme polémica en el continente africano.

Motsepe aseguró que la CAF cumplirá la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, sea cual sea su resultado, durante el acto de firma de un acuerdo de colaboración entre la CAF y la empresa Coca-Cola en Sudáfrica.

El presidente del organismo continental insistió en la necesidad de preservar la integridad, la credibilidad y el respeto a las normas en la gestión del fútbol africano.

El tribunal anunció el martes la anulación de la decisión del Comité de Apelación del pasado 17 de marzo, que consideró que Senegal se había retirado de la final y dio el partido por ganado a Marruecos por 3-0.

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En virtud del nuevo fallo, Senegal recupera el título que había conquistado sobre el terreno de juego, antes de que se le retirara mediante una decisión administrativa que provocó numerosas protestas.

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El origen de la crisis se remonta a la final disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, cuando los jugadores de Senegal abandonaron el césped, por decisión del entrenador Pape Thiaw, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en los últimos instantes del tiempo reglamentario.

Tras una interrupción de unos 15 minutos, los jugadores regresaron al terreno de juego y Brahim Díaz falló el penalti al intentar lanzarlo a lo Panenka.

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El encuentro se fue a la prórroga, en la que la selección senegalesa logró el gol de la victoria por medio de Pape Gueye para llevarse el título por 1-0, en un ambiente muy tenso y en medio de unos acontecimientos excepcionales.

Sin embargo, la decisión del Comité de Apelación de la CAF dio después la vuelta al resultado de la final, al considerar que la actitud de la selección senegalesa constituía una retirada del partido, y otorgó a Marruecos la victoria administrativa por 3-0.

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Con la anulación de aquella decisión, el Tribunal de Arbitraje Deportivo restituye el resultado obtenido sobre el terreno de juego y pone fin a uno de los litigios jurídicos más largos y destacados de la historia del torneo.