París define su postura sobre el fichaje de Rodri

El Paris Saint-Germain ha definido su postura sobre el fichaje del centrocampista español Rodri en el mercado de fichajes de verano, en el marco de la búsqueda del club por reforzar sus filas, después de haber logrado un hito sin precedentes en su historia al conquistar el título de la Liga de Campeones de Europa en las dos últimas ediciones bajo la dirección de Luis Enrique.

Según el diario español "Marca", el nombre de Rodri se ha planteado en el último período como una posible opción para el Paris Saint-Germain, en un movimiento considerado como una respuesta a la maniobra del Real Madrid para incorporar a Yan Diomandé. Sin embargo, la directiva del club parisino no ha discutido en absoluto esta operación, ni por parte del presidente Nasser Al-Khelaifi, ni del asesor deportivo Luis Campos, ni del entrenador Luis Enrique.

Los responsables del Paris Saint-Germain consideran que Vitinha es el mejor jugador en su posición en la actualidad, y también creen que el centro del campo del equipo cuenta con numerosas alternativas, además de jugadores que han dado un gran salto de nivel bajo la dirección de Luis Enrique, como João Neves y Fabián Ruiz, así como Warren Zaïre-Emery, quien tuvo la oportunidad de disputar la Copa del Mundo pese a no ser titular con Didier Deschamps.

El Paris Saint-Germain asegura que no tiene intención de obstaculizar ninguna operación del Real Madrid, a pesar de haberse retirado de la carrera por el fichaje de Yan Diomandé ante el interés del club blanco, que podría cerrar su acuerdo con el jugador y el Leipzig durante la presente semana.

El club parisino ya busca otras opciones tras desistir del fichaje de Diomandé, debido al elevado coste de la operación y a las grandes exigencias económicas del extremo, mientras destaca el nombre de Ferran Torres entre los propuestos.