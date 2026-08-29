Paredes tras la sanción de la FIFA: ¡Javi es quien me golpeó!

Las repercusiones del enfrentamiento que involucró a los jugadores de Argentina y España tras la final del Mundial 2026 siguen proyectando su sombra sobre ambas selecciones, después de que las sanciones dictadas por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) revelaran la suspensión del argentino Leandro Paredes por 10 partidos, antes de que la apelación abriera la puerta a reducir su periodo de ausencia en los encuentros oficiales.

Paredes, según lo informado por la emisora española Cadena SER, calificó la sanción de "exagerada", asegurando que la Federación Argentina presentó una apelación con la esperanza de reducir el número de partidos. Asimismo, mostró su sorpresa por la sanción al único jugador de España, Gavi, al declarar: "Fue él quien me golpeó en el pecho, pero no pasa nada, es lo que ocurrió".

La multa económica impuesta a Paredes asciende a 78.000 euros, mientras que las sanciones también incluyeron al argentino Nahuel Molina con una suspensión de 7 partidos, a Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico, con 3 partidos, y a Thiago Almada con un partido, junto con una multa de 27.000 euros para cada uno de ellos.

Las sanciones no se limitaron a los jugadores y al cuerpo técnico, ya que la FIFA impuso una multa de 270.000 euros a la Federación Argentina de Fútbol, a causa de una pancarta política que los aficionados llevaron al estadio y que algunos jugadores levantaron durante la celebración.

En contraste, la apelación argentina supuso un avance positivo para la selección, después de que la FIFA permitiera cumplir los periodos de suspensión durante los partidos amistosos, lo que reduce de forma considerable el número de partidos oficiales que los jugadores sancionados se perderán.

De este modo, Paredes y Molina no podrán regresar a las filas de la selección argentina durante lo que resta de 2026, pero la nueva decisión brinda al cuerpo técnico la posibilidad de recuperar sus servicios en los partidos oficiales a un ritmo relativamente más rápido.

A pesar de ello, la ausencia de Paredes sigue siendo prolongada, ya que los datos actuales indican que su posible regreso a la selección no se producirá antes del parón internacional de septiembre y octubre de 2027, lo que significa que podría estar alejado de la camiseta de Argentina por más de un año, en un momento en que la lista de la selección se prepara para una etapa importante de reestructuración del equipo y de definición del futuro de varios de sus elementos clave.