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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Para el regreso: Inzaghi pone una única condición sobre la mesa de Theo Hernández

Al-Raed vs Al Hilal
Al-Raed
Al Hilal
King Cup
S. Inzaghi
T. Hernandez
Arabia Saudí
Italia
Francia

El lateral francés se ausentó de los primeros partidos del Al-Hilal en la Roshn League

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, puso una única condición a su lateral francés Theo Hernández para regresar a los partidos durante el próximo periodo.

El Al-Hilal se enfrentará al Al-Raed, que juega en la Yelo League saudí de Primera División, este lunes, en la ronda de los 32 de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Inzaghi está pensando en devolver a Theo Hernández a la lista para ese partido, pero con una única condición: superar las pruebas físicas a las que será sometido.

El lateral francés se había ausentado del Al-Hilal en la victoria por 4-2 sobre el Al-Faisaly, el pasado viernes, en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la Roshn Saudi League, donde Mutaib Al-Harbi jugó en su lugar.

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Al ser preguntado por el motivo de su ausencia, el técnico italiano dijo que Theo Hernández regresó tarde a los entrenamientos del Al-Hilal, tras su participación con la selección de Francia en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Theo fue uno de los elementos más destacados en los que se apoyó Inzaghi la temporada pasada, y contribuyó a que el Al-Hilal se coronara campeón de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, tras su llegada procedente del Milan el pasado verano.

Cabe recordar que los jugadores del Al-Hilal tendrán descanso de los entrenamientos hoy sábado, antes de retomarlos mañana domingo, de cara al partido de Al-Anwar en la Copa del Rey.

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