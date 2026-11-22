Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Boca Juniors ganó el sábado por la noche la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro (2-0). Sin embargo, el susto fue enorme tras la final, cuando el capitán Leandro Paredes se desmayó repentinamente durante una entrevista.

Paredes fue titular en Boca, que se adelantó pronto. Santiago Ascacíbar abrió el marcador a los 16 minutos. Poco después del descanso, Miguel Merentiel marcó el gol que dio tranquilidad a los argentinos.

Paredes fue sustituido cuando se acercaba la hora de juego. El centrocampista ya había sufrido mareos durante la primera parte, según contó después el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

«Se sintió mareado al final de la primera parte, pero durante el descanso empezó a encontrarse mejor».

Anuncios Anuncios

Finalmente, el propio Paredes pidió el cambio. «En la segunda parte se vio enseguida que lo estaba pasando mal», explicó su entrenador.

Related Topics

Después del partido, Paredes compareció ante la cámara de DSports. El internacional argentino hablaba con el periodista Marcelo Benedetto sobre la final ganada, pero durante la entrevista algo salió mal de repente.

El capitán se desmayó inesperadamente. Benedetto intentó sujetar al exjugador de AS Roma y Paris Saint-Germain. En las imágenes también se ve brevemente al futbolista de 32 años tendido en el suelo.

Anuncios

Paredes recibió atención médica de inmediato y después fue examinado en el hospital por precaución. Poco más tarde pudo volver a casa. A través de Instagram tranquilizó a sus seguidores.

«Gracias a todos por los mensajes. Solo me mareé un poco de dar tantas vueltas seguidas», bromeó Paredes.

Anuncios

La final de la Copa Sudamericana se disputó en la ciudad colombiana de Barranquilla. Allí, las altas temperaturas y la humedad hicieron que las condiciones fueran difíciles. Es posible que eso influyera en los síntomas del argentino.