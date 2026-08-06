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Palabras claras: una estrella del Arsenal rompe el silencio sobre Vinicius

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El misterio rodea el futuro de la estrella brasileña

 El jugador del Arsenal, Riccardo Calafiori, expresó su opinión sobre los intentos de su club por fichar al brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

La incertidumbre rodea el futuro de Vinicius con el Real Madrid. Con el destino de su contrato sin aclararse, el nombre del jugador brasileño se ha vinculado con el Arsenal, subcampeón de la Liga de Campeones de Europa.

 El contrato del jugador brasileño finaliza en junio de 2027, y la decisión ahora está en manos de Vinicius. El Real Madrid elevó su oferta inicial, pero no satisfizo las exigencias del delantero.

 En medio de todo esto, Riccardo Calafiori, jugador del Arsenal, comentó las noticias sobre la negociación con el jugador brasileño, tras el partido amistoso ante el Real Betis, que los gunners perdieron por 3-1 ayer.

Según el diario "As", se le preguntó al defensa italiano sobre los rumores que rodean a Bruno Guimaraes y a Vinicius, y sobre el estatus que estos dos nombres aportarían al Arsenal dentro de la élite del fútbol mundial.

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 Calafiori respondió: "Ahora estamos en este nivel. Estamos en la cima y queremos volver a ganar la liga. Queremos ser mejores de lo que fuimos la temporada pasada, si es posible, así que necesitamos este tipo de jugadores".

 Con el fichaje de Guimaraes cada vez más cerca, el Arsenal daría un enorme salto competitivo si lograra hacerse con Vinicius, aunque las cosas todavía no están decididas.

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