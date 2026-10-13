Osimhen desafía: el Barcelona es el mejor del mundo, pero..

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El nigeriano reconoce la fortaleza del rival

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El nigeriano Victor Osimhen, delantero del Galatasaray, lanzó unas declaraciones llamativas antes del enfrentamiento ante el Barcelona, al asegurar que el conjunto catalán es el mejor del mundo en la actualidad, aunque insistió al mismo tiempo en que su equipo afrontará el partido con una gran ambición y no se limitará a ver cómo su rival domina el balón.

El Galatasaray se prepara para medirse al Barcelona esta noche en el estadio Rams Park, en un partido cuya dificultad Osimhen tiene muy presente, aunque considera que representa una oportunidad para mostrar las cualidades de su equipo frente a uno de los conjuntos más fuertes del panorama mundial.

Osimhen declaró, en palabras recogidas por el diario catalán Sport, que el Barcelona es "uno de los mejores equipos de la historia y el mejor del mundo actualmente", en referencia a la fortaleza del cuadro catalán y a la calidad de sus jugadores, antes del esperado duelo entre ambos equipos.

Añadió que jugar ante un rival que cuenta con esta clase de futbolistas exige mucha intensidad y seriedad, y subrayó la necesidad de afrontar el partido con el máximo grado de concentración y de no conceder al Barcelona los espacios que le permiten imponer su estilo.

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El delantero nigeriano explicó que su equipo necesita presionar al Barcelona en zonas adelantadas del campo, sobre todo porque el equipo español se apoya en la posesión durante largos periodos, algo que obliga a los jugadores del Galatasaray a realizar un gran esfuerzo físico durante todo el encuentro.

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Las declaraciones de Osimhen reflejan que es consciente del desafío táctico que espera a su equipo, ya que limitar la posesión del Barcelona e intentar forzarle a cometer errores serán algunas de las principales claves de la competencia durante el partido.

Osimhen aseguró que los jugadores del Galatasaray están motivados para disputar el encuentro y dispuestos a darlo todo, y señaló que se marcharán del campo con la cabeza alta sea cual sea el resultado, siempre que hayan dado el máximo de lo que pueden.

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También mostró su entusiasmo por afrontar el duelo contra el Barcelona en el estadio Rams Park, y previó que el ambiente será excepcional ante la afluencia de público que se espera.

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