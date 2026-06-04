Oscar Gloukh (Ajax) se deja llevar, recibe un golpe inmediato y es sustituido

El jugador del Ajax Óscar Gloukh no se ganó el cariño del público albanés el miércoles por la noche. El centrocampista israelí de 22 años marcó el gol de la victoria en Tirana y provocó a la afición local.

Aunque ninguno de los dos países jugará el Mundial, el partido fue intenso.

En el 73’, tras una jugada elaborada, definió en diagonal al ángulo inferior derecho.

Luego corrió ante la afición albanesa con el dedo en la boca pidiendo silencio y golpeó varias veces el escudo de Israel.

Los albaneses reaccionaron airados: el defensa del Lazio, Elseid Hysaj, lo golpeó con un puñetazo y el público arrojó objetos al campo.

Ambos vieron la amarilla, y el seleccionador Gal Cohen retiró a Gloukh.

Pese a todo, el centrocampista del Ajax cierra la temporada con una sonrisa. Gloukh se va de vacaciones con buen sabor de boca tras ser el héroe del partido.