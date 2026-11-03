Ola de indignación contra Mourinho: lo que está haciendo no acabará bien

La polémica imagen de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en el estadio de El Sardinero no pasó desapercibida. Mientras el defensa del Racing de Santander Álvaro Mantilla gritaba de dolor tras sufrir una rotura del ligamento cruzado que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta el final de la temporada, las cámaras de la retransmisión captaban al técnico portugués dirigiéndose furioso hacia el cuarto árbitro.

Esa imagen encendió la ira de la exestrella del Barcelona José Mari Bakero, que salió con una crítica mordaz y directa hacia Mourinho, con el objetivo de intentar que no se repita.

Bakero comentó, en declaraciones recogidas por "Mundo Deportivo", lo sucedido durante el partido del domingo entre el Racing y el Real Madrid, considerando que la actitud de Mourinho refleja un estilo peligroso al que el técnico portugués está acostumbrado y que debe frenarse.

Bakero recordó la dolorosa escena con precisión, afirmando: "Vi la jugada yo mismo. En el momento en que Mantilla cayó lesionado con una rotura del ligamento cruzado anterior, mirad las imágenes de Mourinho protestando al cuarto árbitro y gritando: '¡Que se tira! ¡Que se tira! Madre mía'. Tenemos que ser claros: los jugadores, y especialmente los entrenadores, deben ser más prudentes y responsables en este tipo de situaciones".

Próximos partidos AEK Liga de Campeones 12:45 RMA

El exjugador del Barcelona no se quedó en la crítica, sino que reclamó una actuación oficial y urgente para poner fin al estado de caos en las declaraciones posteriores a los partidos en LaLiga, advirtiendo de graves consecuencias si la situación continúa como está.

Bakero añadió con un tono tajante: "Es más, iré más lejos: si hay algo que debe hacerse ahora para cambiar esta situación en el fútbol español, es formar una comisión especial cuya labor sea revisar todas las declaraciones que hacen los jugadores y los entrenadores después de los partidos y tomar las medidas oportunas al respecto, porque lo que está ocurriendo de esta manera no acabará bien".