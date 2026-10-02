Tras una ausencia que se prolongó durante 4 temporadas, la Copa Árabe de Clubes vuelve a la actualidad, después de que el consejo de administración de la Unión Árabe de Fútbol aprobara el programa de competiciones de la temporada deportiva 2026-2027, que incluye la reorganización del torneo que estaba suspendido desde su última edición en 2023.

La decisión se tomó durante la 81ª reunión del consejo de administración de la Unión Árabe de Fútbol, celebrada ayer jueves en la ciudad de Yeda, bajo la presidencia del príncipe Abdelaziz bin Turki al-Faisal, presidente de la Unión Árabe de Fútbol.

La Unión Árabe anunció, en un comunicado oficial, que la próxima edición de la Copa Árabe de Clubes se disputará entre el 21 de julio y el 8 de agosto de 2027, sin revelar hasta el momento el país anfitrión del torneo.

Diversos informes apuntan a la existencia de negociaciones entre la Unión Árabe de Fútbol y la parte egipcia, sobre la posibilidad de que Egipto acoja la próxima edición del torneo, a la espera de que se resuelva el asunto y se anuncie oficialmente el país anfitrión.









El Al-Nassr saudí se había coronado campeón de la última edición de la Copa Árabe de Clubes en 2023, tras imponerse a su compatriota Al-Hilal por 2-1 en el partido final.

La última edición contó con la participación del Zamalek, que se despidió del torneo en la fase de grupos después de ocupar el tercer puesto de su grupo con 4 puntos.

El regreso del torneo se enmarca dentro del programa de competiciones de la Unión Árabe para la nueva temporada, que incluye competiciones de selecciones y de clubes.











