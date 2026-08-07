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Hussein Hamdy

Traducido por

Oficial: una estrella del Real Madrid ficha por la Serie A

Fichajes
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F. Mastantuono
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Un nuevo desafío

Uno de los jugadores destacados de las filas del Real Madrid se marchó oficialmente al fútbol italiano, con el objetivo de comenzar un nuevo desafío la próxima temporada.

La Fiorentina anunció el fichaje del argentino Franco Mastantuono, procedente del Real Madrid, a préstamo, según lo publicado por el club italiano en un comunicado oficial.

La Fiorentina explicó que fichó, a préstamo, a Franco Mastantuono, tras obtener los derechos de sus servicios deportivos del Real Madrid.

El club añadió que Mastantuono, nacido en la ciudad de Azul, en Argentina, el 14 de agosto de 2007, se formó en las categorías inferiores del River Plate, antes de debutar con el primer equipo a los dieciséis años, y desde entonces disputó 64 partidos con la camiseta del River Plate, en los que marcó 10 goles.

El comunicado señaló que el nuevo jugador de la Fiorentina participó con el Real Madrid durante la temporada pasada en 35 partidos de las diferentes competiciones, que son LaLiga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa de España, y en los que anotó 3 goles.

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La Fiorentina también confirmó que Mastantuono es el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de Argentina, y que vistió la camiseta de la Albiceleste en cuatro ocasiones.

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