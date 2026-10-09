La Federación Turca de Fútbol anunció este viernes el fin de su colaboración con el seleccionador del primer equipo, el italiano Vincenzo Montella.

Esta decisión llega tras los pobres resultados que ofreció Turquía en el último parón internacional, con cuatro derrotas en los cuatro partidos que disputó en la Liga de las Naciones de la UEFA. Cayó dos veces ante Italia, además de sufrir sendas derrotas frente a Francia y Bélgica.

El comunicado oficial de la selección turca señaló: «Se ha decidido no continuar con el entrenador de nuestra primera selección nacional, el señor Vincenzo Montella».









Montella había asumido el cargo en septiembre de 2023, cuando dirigió a Turquía en la Eurocopa 2024 y alcanzó con ella los cuartos de final antes de caer frente a los Países Bajos por 2-1, el mejor resultado de los turcos en el torneo europeo, igualado con la clasificación a la misma ronda en la edición del 2000.

Montella contribuyó al regreso de Turquía a la participación en la Copa del Mundo por tercera vez en su historia este verano, aunque la trayectoria del equipo terminó pronto en la fase de grupos, al quedar última en un grupo que incluía a Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Según la prensa italiana, el nombre de la exestrella turca Arda Turan destaca entre los principales candidatos para suceder a Montella al frente del cuerpo técnico de la selección.