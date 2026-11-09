Oficial: Raúl González afronta su primera experiencia como entrenador profesional

El Real Oviedo anunció el nombramiento del español Raúl González Blanco como nuevo director técnico del primer equipo, en sustitución de Julián Calero, destituido de su cargo pese a haber liderado al equipo en la victoria sobre el Cádiz por (2-1), en la pasada jornada de LaLiga.

El club asturiano confirmó, en un comunicado oficial, que llegó a un acuerdo con Raúl para asumir la responsabilidad técnica hasta el 30 de junio de 2028, de modo que el entrenador español comenzará su nueva experiencia con un contrato que se extiende por lo que resta de la temporada actual y la próxima, en un paso que refleja la confianza del Grupo Pachuca, propietario del club, en su proyecto.

El nombramiento de Raúl representa su primera experiencia como director técnico de un equipo profesional, después de haber desarrollado toda su carrera como entrenador dentro de la academia del Real Madrid, a la que se incorporó en 2018, y en la que fue ascendiendo entrenando a las diferentes categorías inferiores, antes de asumir las riendas del Real Madrid Castilla durante 6 temporadas.

Durante su etapa con el conjunto blanco, Raúl logró conducir al equipo juvenil a la conquista del título de la Liga de Campeones Juvenil de la UEFA en 2020, además de adquirir experiencia como técnico a través del trabajo con las jóvenes promesas de la academia de "Valdebebas".

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El Real Oviedo recordó, en su comunicado, la dilatada trayectoria futbolística de su nuevo entrenador, señalando que se hizo un nombre y se convirtió en una de las leyendas del Real Madrid, tras pasar más de 15 años vistiendo la camiseta blanca.

Está previsto que Raúl dirija su primer partido con el Oviedo el próximo sábado, cuando reciba al Girona en el estadio "Carlos Tartiere", en el marco de LaLiga.

El club no ha revelado hasta el momento la fecha de la presentación oficial del nuevo entrenador, ni ha anunciado los nombres de los miembros del cuerpo técnico que le acompañarán en su nueva misión.