El Juventus anunció el fichaje de un nuevo delantero procedente de la Premier League inglesa, para reforzar las opciones en la línea ofensiva del entrenador de los bianconeri, Luciano Spalletti.

Según la página oficial del club italiano, el alemán Nick Woltemade se unió a sus filas procedente del Newcastle United en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027.

El Juventus señaló en su comunicado: "Ahora, a Woltemade le espera una nueva experiencia en Italia, y no podemos esperar para verlo con la camiseta del Juventus. Bienvenido al Juventus, Nick".

Woltemade se formó en las filas del Werder Bremen, antes de debutar con el primer equipo en 2020.

En la temporada 2022-2023, se marchó cedido al Elversberg, antes de fichar posteriormente por el Stuttgart en el verano de 2024, tras una destacada temporada en la Bundesliga.

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Woltemade vivió un auténtico periodo de esplendor con el Stuttgart, donde marcó 18 goles en 36 partidos y contribuyó a la conquista de la Copa de Alemania por parte del equipo, lo que le brindó después la oportunidad de fichar por el Newcastle United inglés en 2025.

Durante su etapa con las "Urracas", el delantero alemán disputó 53 partidos, en los que anotó 11 goles y dio 6 asistencias.

Este fichaje llega en un momento oportuno para el Juventus, sobre todo porque el conjunto blanquinegro necesita reforzar el ataque tras la marcha de Dusan Vlahovic gratis al Besiktas y la inminente salida de Jonathan David hacia el Atlético de Madrid.

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