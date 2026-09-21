Oficial: España premia a Luis de la Fuente con un contrato histórico

España no esperó demasiado para recompensar a Luis de la Fuente por el logro histórico que consiguió con la selección, después de que la Federación Española de Fútbol decidiera renovar el contrato del veterano entrenador hasta el año 2032, en un paso que confirma su apuesta por el proyecto que dirige desde hace años.

La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Rafael Louzán, aprobó por unanimidad la renovación del contrato de De la Fuente, durante una reunión celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, para que el técnico continúe al frente de la selección española durante años adicionales.

La decisión llega tras el éxito de De la Fuente al frente de España en la conquista del título del Mundial 2026, lo que refuerza su posición como uno de los entrenadores más destacados en la historia de la selección española.

Rafael Louzán afirmó que la renovación del contrato de De la Fuente se enmarca en el deseo de la Federación de mantener la estabilidad y conceder al proyecto deportivo que dirige el entrenador el tiempo suficiente para continuar con sus éxitos.

Louzán dijo ante la junta directiva: «Buscamos un proyecto basado en la estabilidad y la confianza», señalando que la decisión refleja la confianza de la Federación en De la Fuente y en el proyecto que dirige, que se extiende a años de competiciones y grandes torneos.

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Añadió que De la Fuente se ha convertido en «el entrenador con más títulos en la historia de la selección nacional», subrayando que los años que ha pasado dentro de la Federación lo hacen merecedor de continuar en el cargo durante un largo periodo.

El nuevo contrato se extiende para abarcar grandes citas en el futuro de la selección española, principalmente la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030, que España organiza junto a Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina, además de la Eurocopa 2032.

Está previsto que el acuerdo se presente oficialmente durante un acto que se celebrará en la Ciudad del Fútbol, con la presencia de De la Fuente y de varios representantes del fútbol español, para trazar las líneas generales de la próxima etapa en la trayectoria de los campeones del mundo.

De la Fuente iniciará su nueva misión desde la puerta de la fase de clasificación para la Eurocopa 2028, coincidiendo con la participación de la selección española en la próxima edición de la Liga de Naciones de la UEFA.

Se espera que la selección dispute sus primeros partidos el próximo septiembre y octubre ante Inglaterra, Croacia y la República Checa, en el comienzo de una nueva etapa durante la cual los campeones del mundo buscan mantener el dominio europeo y mundial.

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