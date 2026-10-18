El Paris Saint-Germain emitió un comunicado oficial en el que anunció la ausencia de su jugador en el partido contra el Barcelona, el próximo martes, en la Liga de Campeones de Europa.

Era el mayor temor del Paris Saint-Germain tras su victoria por 3-1 sobre el Estrasburgo ayer sábado, y ese temor se ha confirmado.

Nuno Mendes estará varias semanas fuera de los terrenos de juego después de haber salido en el minuto 86 al sentir dolor en el muslo.

El club parisino anunció oficialmente la noticia en un comunicado médico publicado este domingo.

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El comunicado señala: "Tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo durante el partido de anoche contra el Estrasburgo, Nuno Mendes estará ausente de los terrenos de juego durante las próximas semanas".

Esta ausencia supone una pérdida enorme para el técnico Luis Enrique, quien explicó después del encuentro que prefirió no arriesgar con su lateral portugués.

La lesión llega en el peor momento posible para el Paris Saint-Germain, que se prepara para enfrentarse al Barcelona en la Liga de Campeones de Europa.

Así, Nuno Mendes se perderá el partido contra el conjunto blaugrana y, en especial, su esperado duelo con Lamine Yamal.

La importancia de esta mala noticia aumenta si se tiene en cuenta que Lucas Digne, su suplente, no ha ofrecido un rendimiento convincente desde su llegada a la capital.

Después de recibir críticas por su actuación ante el Estrasburgo, el lateral francés podría ser ahora el encargado de frenar a la estrella española emergente, que brilló de forma llamativa ante el Real Betis esta semana.







