El Manchester City anunció, este miércoles, a través de su página oficial, la contratación del marroquí Ayyoub Bouaddi, procedente del Lille francés, con un contrato que se extiende por 5 años, para continuar con el equipo inglés hasta 2031, tras completar los trámites del traspaso y obtener los permisos internacionales.

Bouaddi, de 18 años, llega al Manchester City como uno de los talentos jóvenes más destacados del fútbol mundial, después de haber disputado 96 partidos con la camiseta del Lille, además de participar en 8 encuentros internacionales con la selección de Marruecos.

El centrocampista marroquí comenzó su andadura con el primer equipo del Lille en la Liga Conferencia Europa, apenas 3 días después de cumplir los dieciséis años, antes de afianzarse gradualmente y convertirse en uno de los elementos fundamentales del centro del campo del equipo francés.

Bouaddi: el Manchester City es el mejor club del mundo

Bouaddi declaró tras completar su traspaso al Manchester City: "Es un día muy especial para mí y para mi familia".

Y añadió: "El Manchester City es para mí el mejor club del mundo, es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del Manchester City".

Continuó: "He seguido al City durante muchos años y me encanta su estilo de juego. El club siempre intenta ofrecer un fútbol de alta calidad, y ha demostrado que es un equipo que sabe cómo ganar; este club parece haber sido construido para lograr victorias".

Prosiguió: "El equipo cuenta con jugadores de talla mundial, Enzo es un entrenador magnífico y tengo muchas ganas de jugar en el Etihad ante toda la afición".

El jugador marroquí aclaró: "Todavía tengo mucho en lo que mejorar, pues solo tengo 18 años. Estoy contento con el progreso que he logrado hasta ahora, pero sé que puedo mejorar mucho, y no hay mejor lugar para mí para hacerlo".

Concluyó: "Este club exige conquistar títulos, y daré todo lo que tengo para asegurarme de que competimos por cada uno de ellos".

Hugo Viana: Bouaddi tiene un enorme potencial

Por su parte, Hugo Viana, director deportivo del Manchester City, elogió las cualidades de Bouaddi, subrayando que el jugador posee un gran potencial.

Viana afirmó: "El potencial de Ayyoub es enorme, es un jugador que tiene todo lo que un centrocampista de alto nivel necesita".

Y agregó: "Aunque solo tiene 18 años, ya cuenta con una inteligencia futbolística excepcional, y seguirá desarrollándose bajo la dirección de Enzo Maresca".

Añadió: "Lo hemos seguido muy de cerca, y con el paso del tiempo nos hemos convencido cada vez más de que es un enorme talento que brillará con el Manchester City".

Brilló con la selección de Marruecos

Bouaddi había ofrecido actuaciones destacadas con la selección de Marruecos durante el último Mundial, tras jugar en la posición de mediocentro defensivo y llamar la atención gracias a su serenidad y a su capacidad para controlar el ritmo del juego.

Durante el enfrentamiento entre Marruecos y Brasil, el porcentaje de posesión de la selección marroquí alcanzó cerca del 70% en la primera parte, mientras que la precisión de los pases de Bouaddi llegó al 91%; completó sus 16 pases en el último tercio ofensivo, además de recuperar el balón en 6 ocasiones, realizar 5 intercepciones y ganar 9 duelos.

Bouaddi llegó con Marruecos a los cuartos de final del Mundial, antes de caer eliminado ante Francia.

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Bouaddi lleva el dorsal número 32

El Manchester City reveló que Bouaddi llevará el dorsal número 32 con el equipo, número que también portó durante su etapa en el Lille.

El jugador marroquí es el cuarto fichaje del Manchester City durante el mercado de fichajes de verano, tras la contratación de Elliot Anderson, Jérémy Monga y Jerónimo Rulli.

Bouaddi espera continuar su desarrollo en las filas del Manchester City y elevar su nivel bajo la dirección del cuerpo técnico, en el inicio de un nuevo capítulo de su carrera profesional.

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