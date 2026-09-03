El club estadounidense Inter Miami anunció este jueves el fichaje del centrocampista paraguayo Matías Galarza, procedente del River Plate argentino en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026, con opción de compra.

De este modo, el jugador de 24 años se une al equipo de la estrella argentina Lionel Messi.

Galarza fue uno de los jugadores que más irritó a la afición francesa durante el enfrentamiento entre Paraguay y Francia en los octavos de final del Mundial 2026, que terminó con la victoria de los Bleus (1-0).

Según la cadena francesa "Monte Carlo", Galarza buscó deliberadamente la provocación y el roce con los jugadores de Francia, en un intento por sacar de su concentración a Kylian Mbappé y sus compañeros.

El diario "L'Équipe" también documentó varios roces del jugador, entre ellos un codazo a Mbappé y un encontronazo con Jules Koundé, además de una disputa con Michael Olise.

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Pero la trayectoria de Galarza con la selección de Paraguay en el torneo no se limitó al aspecto físico y provocador, ya que fue uno de los jugadores más destacados de su selección en la primera fase.

Anotó el gol de la victoria ante Turquía (1-0) con un disparo decisivo, y también dio una asistencia durante el torneo, antes de que Paraguay se abriera camino hasta los octavos de final. En total, Galarza disputó 19 partidos internacionales con Paraguay, marcó 4 goles y dio dos asistencias, según los datos de "Opta".

Su traspaso al Inter Miami llega tras una etapa irregular en el River Plate. El jugador se incorporó al club argentino en julio de 2025 procedente de Talleres, después de haber jugado en Brasil con el Vasco da Gama y el Coritiba, mientras que comenzó su carrera en las filas del Olimpia paraguayo.

Galarza no logró imponerse como titular en el River, donde disputó solo 14 partidos, sin marcar ni dar ninguna asistencia, antes de ser cedido al Atlanta United en febrero de 2026. Allí tuvo un buen comienzo y llamó la atención por su capacidad para jugar en más de un rol en el centro del campo, antes de regresar al River Plate tras el final de su cesión.

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