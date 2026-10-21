Oficial: el Barcelona anuncia la baja de otra de sus estrellas para el Clásico

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, recibió un nuevo golpe antes del Clásico frente al Real Madrid, luego de que el club catalán anunciara que Dani Olmo sufrió una lesión en el aductor izquierdo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes.

El Barcelona aclaró, en un comunicado oficial a través de su cuenta en la red social X, este miércoles, que las pruebas médicas a las que se sometió Olmo confirmaron su lesión en el aductor izquierdo, como consecuencia de un choque con uno de sus rivales durante el encuentro ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa.









Con esta lesión, se confirmó la ausencia de Olmo en el encuentro frente al Real Madrid, previsto para el próximo domingo en el estadio Camp Nou, dentro de los partidos de la décima jornada de la Liga española, en un nuevo golpe para los cálculos de Flick antes del esperado duelo.

El Barcelona había caído ante el Paris Saint-Germain por 4-2, el martes por la noche, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, y el partido vio la salida de Olmo lesionado en el minuto 27, para que Fermín López participara en su lugar.

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El diario español "As" señaló, antes de la emisión del comunicado oficial, que Olmo abandonó el estadio del Parque de los Príncipes sujetándose el muslo de una manera que generó preocupación, en medio de temores de que hubiera sufrido una rotura muscular que podría alejarlo de los terrenos de juego durante varias semanas.

El anuncio oficial llegó para confirmar la ausencia del jugador durante aproximadamente un mes, lo que significa que el Barcelona pierde una de sus opciones importantes en la medular y el ataque durante un período cargado de partidos.

Tercer golpe para Flick antes del duelo frente al Real Madrid

La lesión de Olmo llega en un momento en el que el Barcelona sufre problemas físicos en sus filas, después de que Jules Koundé y Eric García se lesionaran durante el pasado encuentro frente al Real Betis en la Liga española.

Flick se encuentra ante un nuevo desafío antes del Clásico, ante la necesidad de lidiar con las ausencias e intentar recuperar el equilibrio tras la derrota europea frente al Paris Saint-Germain, mientras el equipo se prepara para enfrentar a su rival, el Real Madrid, en un partido que podría tener una gran importancia en la carrera por la pelea por el liderato de LaLiga.