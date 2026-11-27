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Martin Odegaard, capitán del Arsenal, se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con la directiva del club para renovar su contrato en los próximos meses, y aseguró que está feliz de seguir en el equipo y que desea quedarse muchos años más.

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Sus palabras llegan en un momento en el que la directiva del Arsenal trabaja para asegurar el futuro de varios de sus jugadores clave con contratos de larga duración, mediante las renovaciones de Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya y Piero Hincapié.

El contrato actual de Odegaard expira en el verano de 2028 , pero el futbolista noruego no está preocupado por su futuro, sobre todo porque confía en que el club quiere que continúe y le presentará una nueva oferta.

«Esto no me preocupa en absoluto. Lo he dicho muchas veces: soy muy feliz aquí y quiero a este club. Espero quedarme muchos años más y creo que el club también está contento», declaró Odegaard a Sky Sports News.

Y añadió: «No hay motivo para preocuparse, encontraremos una solución. Lo más importante es centrarse en el terreno de juego, y después ya veremos qué pasa».

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Sobre sus ambiciones con el conjunto londinense, el capitán del Arsenal insistió en su deseo de seguir sumando títulos y subrayó que su objetivo es pelear por todos los trofeos posibles.

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«Por supuesto que quiero ganar más títulos aquí. Quiero ganarlo todo con el Arsenal, ya sea la Premier League de nuevo, la Champions League o las copas nacionales. A eso aspiramos. Queremos ganarlo todo», afirmó el noruego.

Y prosiguió: «Lo demás, como los logros individuales, llegará como consecuencia de lo que consiga el equipo. El equipo es lo más importante».

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Odegaard se mostró convencido de que el Arsenal puede seguir creciendo y cosechando más éxitos: «Tenemos todo lo que necesitamos. Hemos demostrado que somos capaces de lograrlo y ahora toca demostrar que podemos repetirlo, ganar más títulos y dar un nuevo paso adelante».

Y concluyó: «Aquí lo tenemos todo: el cuerpo técnico, una plantilla magnífica, y jugadores y personas especiales».

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Cabe recordar que Odegaard llegó al Arsenal en enero de 2021 cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, antes de firmar en el verano de ese mismo año su traspaso definitivo al club londinense a cambio de 35 millones de euros más variables.

Desde entonces, Odegaard ha conquistado la Premier League la temporada pasada, la primera del Arsenal en la competición desde la temporada 2003-2004, ha ganado la Community Shield en dos ocasiones y alcanzó la final de la Champions League la temporada pasada, que perdió ante el París Saint-Germain en la tanda de penaltis.

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Odegaard ha disputado 253 partidos con la camiseta del Arsenal en todas las competiciones, en los que ha marcado 47 goles y ha dado 48 asistencias. En la presente temporada suma 19 encuentros entre todas las competiciones, con 5 goles y 2 asistencias.

El Arsenal lidera actualmente la Premier League con 28 puntos, y se prepara para recibir al Manchester City en el Emirates Stadium el próximo domingo en el partido estrella de la duodécima jornada de la Premier League.