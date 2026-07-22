El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, reveló la postura de la CAF respecto a la decisión esperada sobre la crisis del título de la Copa Africana de Naciones 2025, subrayando que el caso está por completo en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Motsepe declaró, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en Johannesburgo, que la CAF espera la decisión final del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la identidad del campeón de la Copa Africana de Naciones, afirmando que la confederación no puede adoptar ninguna medida antes de que se dicte el fallo.

Y añadió: "Esperamos la decisión final del TAS sobre el ganador del título de la Copa Africana de Naciones. No hay nada en nuestras manos que podamos hacer, esperamos las decisiones y las aplicaremos a todos".

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El entorno futbolístico africano aguarda el fallo definitivo del TAS, que resolverá el litigio sobre el título de la Copa Africana de Naciones 2025, después de que el comité de apelaciones de la Confederación Africana anulara la decisión de primera instancia y concediera el título a Marruecos por un resultado reglamentario (3-0) frente a Senegal el pasado mes de marzo.

La decisión se produjo debido a que los jugadores de Senegal se retiraron temporalmente del terreno de juego durante la prórroga de la final en protesta por la concesión de un penalti a favor de Marruecos.

La Federación Senegalesa rechazó posteriormente la decisión y la consideró injusta, antes de recurrirla ante el TAS.

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