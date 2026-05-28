Noticias dramáticas para Neymar y Brasil en vísperas del Mundial

Neymar sufrió una lesión muscular que lo mantendrá de baja entre dos y tres semanas, informó este jueves el periodista Fabrizio Romano.

El astro de 34 años, que milita en el Santos, se perderá los amistosos previos al Mundial.

También peligra su presencia en el debut contra Marruecos, añade Romano. Será una carrera contra el reloj.

Brasil aún jugará dos amistosos más, ante Panamá y Egipto, pero ambos llegan demasiado pronto para su recuperación.

Después, en el Grupo C, Brasil enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia; es posible que los Leones del Atlas no tengan que lidiar con Neymar.

De momento, Neymar se marca como objetivo estar listo para los duelos del 20 y 25 de junio contra Haití y Escocia; cualquier nuevo contratiempo podría ser decisivo para su futuro en el torneo.