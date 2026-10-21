El Paris Saint-Germain recibió un duro golpe tras perder a su jugador georgiano Khvicha Kvaratskhelia, después de que sufriera una grave lesión durante el partido ante el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa.

Según un comunicado oficial del club francés, las pruebas médicas revelaron que el extremo sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.





El club anuncióa través de su página oficial, que Kvaratskhelia pasará por el quirófano en los próximos días, tras la lesión que sufrió durante el partido del equipo frente al Barcelona, que terminó con victoria del Paris Saint-Germain por 4-2.

La lesión de Kvaratskhelia supone un duro golpe para el conjunto francés, que perderá a uno de sus elementos ofensivos más destacados durante el próximo periodo, a la espera de conocer el tiempo de su ausencia tras someterse a la operación y comenzar la fase de recuperación.

El jugador georgiano había abandonado el encuentro ante el Barcelona aquejado de la lesión durante la segunda parte, antes de que las pruebas médicas confirmaran la gravedad de su estado y la necesidad de pasar por el quirófano.

Las malas noticias no se limitaron a la lesión de Kvaratskhelia, ya que el Paris Saint-Germain anunció también que Ousmane Dembélé continuará en tratamiento durante las próximas semanas, tras su lesión en el músculo del muslo izquierdo.

Asimismo, el defensa brasileño Marquinhos se someterá a tratamiento durante las próximas semanas, después de sufrir una lesión en el músculo del muslo derecho durante el mismo encuentro.

De esta manera, el Paris Saint-Germain salió de su victoria sobre el Barcelona por 4-2 con tres lesiones de peso, en un golpe para el cuerpo técnico dirigido por Luis Enrique, que aguarda la evolución del estado físico de sus jugadores antes de los próximos compromisos.