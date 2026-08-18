«Nos ayudará enormemente»: el BVB cierra su próximo fichaje para el verano

Como anunciaron oficialmente los Schwarzgelben en la mañana del martes, el centrocampista de 27 años firma en Dortmund un contrato hasta el 30 de junio de 2031. Llevará el dorsal 25.

«Joey es un jugador que nos ayudará enormemente con sus cualidades. Este verano hemos puesto deliberadamente uno de los focos de nuestra actividad en el mercado de fichajes en la zona central del centro del campo, porque desde comienzos de año hemos dado salida ahí a dos jugadores, Pascal Groß y Salih Özcan; y con Emre Can contamos en la defensa central una vez regrese al equipo», explicó el director deportivo Lars Ricken.

El director deportivo Ole Book subrayó que Veerman aporta «mucha creatividad, técnica y visión», cualidades que le sientan de maravilla al BVB. «Ha demostrado en el PSV Eindhoven y en la selección neerlandesa que puede rendir de manera constante a un nivel top».

¿Cuánto paga el BVB por Joey Veerman?

Según ha trascendido, el Dortmund hace uso de la cláusula de rescisión del contrato del neerlandés con el PSV, que en un principio se extendía hasta 2028. El Eindhoven recibirá 22 millones de euros por los servicios del jugador de 27 años.

Veerman se incorporó al FC Volendam en 2005, cuando tenía seis años, y en junio de 2016 debutó como profesional con el equipo de Segunda, con el que disputó 81 partidos (12 goles). Entre 2019 y 2021 jugó en el club de la Eredivisie SC Heerenveen (81 partidos, 18 goles), antes de marcharse al PSV Eindhoven en enero de 2022. Con el gran club neerlandés, el centrocampista fue campeón de liga en tres ocasiones (2024, 2025, 2026), ganó dos veces la Copa (2022, 2023) y tres veces la Supercopa (2022, 2023, 2025). En total, disputó 198 partidos con el PSV (31 goles).

Con la selección neerlandesa, Veerman suma hasta ahora 16 internacionalidades y un gol. El exseleccionador Ronald Koeman no contó con él para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.