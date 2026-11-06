Andoni Iraola, director técnico del Liverpool, habló sobre la necesidad de recuperar la senda de las victorias tras encajar dos derrotas consecutivas recientemente, señalando que comprende el enfado de la afición por el nivel del equipo, en la rueda de prensa que ofreció este viernes de cara al duelo ante el Crystal Palace el próximo domingo, correspondiente a los partidos de la décima jornada de la Premier League.

Iraola sigue molesto por la reciente caída del Liverpool en casa ante el Arsenal por un gol a cero, y por el penalti que no se le concedió a Alexander Isak en ese encuentro, subrayando la ausencia de explicaciones oficiales al afirmar, según recogió el portal "Sky Sports": No hemos recibido ninguna explicación, pero este es el sistema que rige, y nos limitaremos a esperar las conclusiones del comité de árbitros, exactamente como ocurrió tras el último partido ante el Brighton, del que no sacamos nada. Creo que tendremos que esperar 10 días antes de que anuncien su opinión".

El Liverpool atraviesa un bache de resultados en los últimos partidos, con su caída ante el Arsenal (1-0) el pasado domingo, y después perdió ante el Fenerbahçe turco (3-2) en la Liga de Campeones el pasado miércoles. Los reds se sitúan actualmente en el quinto puesto de la clasificación de la Premier League con 15 puntos y a 9 puntos completos del Arsenal, líder.

El entrenador del Liverpool insistió en la necesidad de reaccionar rápidamente y cambiar la situación tras el reciente bache de resultados, diciendo: "El reto en un club del tamaño del Liverpool es que la semana pasada estábamos atravesando una racha de victorias magnífica, todo estaba en buen lugar y todos de un humor excelente, pero tras dos derrotas todo cambia por completo, y esa es la realidad que debe afrontar un club de la talla del Liverpool. Tenemos que tener la reacción necesaria, pues ganar al Crystal Palace es una necesidad apremiante. Hemos pasado por circunstancias similares ante el Bournemouth e incluso en el partido ante el Brentford, y tenemos que ir allí a cumplir con la tarea y sumar los puntos del partido".

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El técnico español mostró su alegría por la convocatoria de Rio Ngumoha con la selección de Inglaterra, después de que Thomas Tuchel, entrenador de los Three Lions, anunciara la lista para el próximo parón internacional este viernes, diciendo: "Es una noticia muy buena para Rio y también para nosotros. Siempre resulta peligroso cuando lo colocamos en buenas posiciones ante los rivales, y está en constante progresión y nos ayuda mucho".

Sobre el esperado duelo ante el Crystal Palace, que se encuentra en el puesto 18 con 7 puntos, Iraola mostró su gran respeto por el rival al decir: "Incluso con el cambio de entrenador hay continuidad en su estilo de juego, y los jugadores están totalmente acostumbrados a lo que hacen. Vi su partido del jueves: lucharon hasta el final con 10 jugadores y lograron el resultado en los últimos segundos (el empate ante el Hoffenheim en la Europa League por 1-1). Es un equipo que cuenta con elementos de gran calidad, y juegan buen fútbol con el balón. Además, su estadio no es grande, por lo que sientes la presión rápidamente a partir de un saque de banda o un balón largo, y se dan muchas situaciones dentro del área que requieren una gran calidad defensiva y ofensiva".

Sobre la situación médica de los ausentes y el estado de Ryan Gravenberch, aclaró: "La única duda que tenemos se resume en Ryan Gravenberch, mientras que el resto de los elementos siguen igual. El estado de Ryan depende de una evaluación diaria y está sujeto a su grado de tolerancia al dolor, y veremos si podemos gestionar el asunto para que esté en condiciones de ayudarnos".

Sobre la presión de la afición y la irregularidad de resultados del equipo, el entrenador de los reds afirmó: "Cuando perdemos un partido todos se enfadan, pero tenemos que ver las cosas con una perspectiva equilibrada y saber que el camino tiene subidas y bajadas. Tenemos que superar este momento, pues deseamos ofrecer niveles sólidos y ganar siempre, pero eso no ocurre todo el tiempo. Estábamos atravesando una racha positiva y luego perdimos dos partidos, por lo que surgieron las dudas, y lo comprendo por completo; si yo fuera aficionado, haría lo mismo. Pero trabajamos a diario y sabemos lo que hacemos, no somos tan malos como la imagen que damos hoy ni tan buenos como aparentábamos hace una semana, y el reto radica en mantener la moral del grupo".

Sobre la excesiva deportividad de su equipo ante los árbitros, Iraola cerró sus declaraciones diciendo: "Somos un grupo honesto, incluso demasiado honesto a veces. El árbitro nos felicitó tras el partido y no sé si eso realmente me gustó. Las cosas deben ser naturales, sin fingimiento, y cuando nos quejamos la queja debe ser real. Somos un equipo que quiere presionar y ser agresivo, pero el equilibrio en ello marca una gran diferencia. La posesión y la llegada al área resultan mucho más fáciles cuando vas por delante en el marcador y encuentras los espacios, y eso es lo que nos ha faltado últimamente, cuando no mantuvimos nuestra ventaja".