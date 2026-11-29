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Vuelve el debate sobre por qué el alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no usa el español en las ruedas de prensa, pese a estar a punto de cumplir su tercer año al frente del conjunto catalán y comparecer con frecuencia ante los medios para responder a las preguntas de los periodistas, ya que hasta ahora nunca ha respondido a ninguna pregunta en español.

El asunto volvió a salir a la luz tras la rueda de prensa previa al duelo entre el Barcelona y el Deportivo de La Coruña, en la que Flick explicó que todavía no se siente lo bastante cómodo para hablar en español. Señaló además que no piensa intentarlo ni siquiera tomando alcohol, antes de bromear con los periodistas diciendo que, de hecho, no bebe, por lo que esa opción queda descartada.

La rueda de prensa se celebró antes del enfrentamiento entre ambos equipos, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga y disputado en Riazor. El Barcelona buscaba prolongar su racha de victorias y afianzarse en el liderato, mientras que el Deportivo llegaba al partido en la duodécima posición con 15 puntos.

Y el Barcelona logró, en efecto, una contundente victoria por 5-1 ante su anfitrión : Lamine Yamal y Dani Olmo marcaron en la primera parte, antes de que Raphinha se encargara de firmar tres goles en la segunda, para conducir al conjunto catalán a un triunfo que reforzó su liderato en LaLiga.

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Con esta victoria, el Barcelona sumó 39 puntos en 14 partidos y se distanció en cinco puntos del Atlético de Madrid, segundo con 34, mientras que el Real Madrid ocupa la tercera plaza con 33 puntos. Por su parte, el Deportivo de La Coruña se quedó con 15 puntos en la decimotercera posición.

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El programa «Carrusel Deportivo», de la «Cadena SER», analizó la postura del técnico alemán y la calificó de «punto débil». Varios periodistas debatieron los motivos que podrían llevarle a seguir utilizando el inglés en sus ruedas de prensa, pese al largo tiempo transcurrido desde que asumió el banquillo del equipo.

Santi Ovalle afirmó que Flick no quiere hablar en español porque no es su lengua materna y porque sabe que cada palabra que pronuncia se somete a un gran escrutinio, por lo que no quiere expresarse en un idioma que no domina al 100 %.

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Jordi Martí coincidió con este planteamiento y explicó que los entrenadores están sometidos a un escrutinio muy intenso en sus declaraciones y que cada palabra que dicen se analiza con detenimiento, lo que hace imprescindible que expresen sus ideas en el idioma que les permita aportar el mayor grado de detalle y matices precisos.

Martí añadió que los entrenadores comparecen ante los medios aproximadamente cada tres días y tienen que responder a todo tipo de preguntas, por lo que deben ser capaces de expresar lo que quieren decir con la mayor claridad posible.

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Sin embargo, el periodista catalán apuntó otra cuestión relacionada con el idioma oficial del club y subrayó que Flick debería recordar que, según los estatutos del club, la lengua oficial del Barcelona es el catalán, y añadió que esto también debería aplicarse a él.

Por su parte, Santi Ovalle reveló que el idioma que se utiliza en el día a día del equipo con Flick es el inglés, lo que significa que el técnico alemán sigue recurriendo a él para comunicarse con sus jugadores pese a estar a punto de afrontar su tercera temporada en el Barcelona.

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Ovalle señaló que Flick ha empezado a entender algunas palabras en español y puso como ejemplo una situación vivida en una rueda de prensa, en la que recibió una pregunta en español y logró entenderla por completo, lo que demuestra su capacidad para comprender el idioma aunque todavía no haya llegado al punto de hablarlo ante los medios.

En cambio, Bruno Alemany ofreció una explicación distinta: considera que recurrir al inglés al comienzo de su etapa en el Barcelona quizá fue una decisión inteligente por parte de Flick, ya que le permitía evitar entrar en detalles que no podía expresar con precisión en otro idioma, aunque cree que esa justificación ya no resulta convincente después de casi tres años.

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Alemany añadió que Flick, que afronta su tercera temporada al frente del cuerpo técnico del Barcelona, ha tenido tiempo suficiente para aprender el idioma, y consideró que la continuidad de la situación actual merece ya una revisión, teniendo en cuenta el tiempo que lleva en el club catalán.

Así, la cuestión del idioma de Flick sigue presente en el debate mediático en torno al Barcelona, entre quienes comprenden su deseo de expresar sus ideas con precisión en un idioma que domina y quienes consideran que el tiempo que lleva en el club ha sido suficiente para empezar a hablar en español, o incluso en catalán, la lengua oficial de la entidad.