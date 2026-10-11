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SID
Traducido por

«No sé a qué se dedica profesionalmente el VAR»: enorme enfado en el FSV Mainz 05

Bundesliga
Mainz 05

Stefan Posch no entendía nada, y eso que ni siquiera había visto todavía la tan comentada escena.

«No sé a qué se dedica profesionalmente el videoarbitro, pero hoy aparentemente no ha mirado», dijo el defensa central del FSV Mainz 05. El gol de Jarell Quansah, del Bayer Leverkusen, en el minuto 55, en el que previamente el delantero Patrik Schick había tocado el balón con la mano, fue para él un «punto decisivo».

Era «claro» que se había tratado de una infracción sancionable, dijo Posch tras la derrota en casa por 3-4 (2-2) ante el Werkself. Admitió que tenía que «volver a verlo, pero por lo que he oído, controla el balón de una manera muy ventajosa para él. Si eso no es mano, no sé qué lo es». El balón le había rebotado a Schick, en el control, del vientre directamente a la mano y de ahí había ido a parar a Quansah, que primero no acertó con su disparo, pero luego marcó de cabeza tras aprovechar el rechace.

Posch no habló con el árbitro Max Burda, «pero a Nadiem Amiri le dijo que no fue mano», explicó el austríaco. Al parecer, la infracción no fue interpretada como inmediatamente anterior a la consecución del gol. «Me dijeron que, si el goleador hubiera jugado el balón con la mano, probablemente sí lo habría sido», dijo el director deportivo del Mainz, Niko Bungert: «Así, según el reglamento, habría sido un gol legal». Aun así, eso era «muy amargo y se siente injusto».

El entrenador del Mainz, Urs Fischer, que había protestado en la banda tras el gol y durante la revisión del VAR, evitó entrar en el debate después del partido. «Hoy no debería hablar del árbitro», dijo Fischer, y prefirió buscar las causas en su propio equipo: «Nuestro juego hoy simplemente no fue lo suficientemente bueno, así que toca hablar de los errores que hemos cometido hoy».

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