El español Xabi Alonso, director técnico del Chelsea, aseguró que la concentración de su equipo está ahora completamente puesta en la Premier League inglesa, antes del esperado enfrentamiento ante el Manchester United, mañana sábado en el estadio Stamford Bridge, y subrayó la importancia de recuperar la senda de las victorias tras el reciente tropiezo frente al Tottenham en la Premier League y ante el Liverpool en la Copa de la Liga durante la semana pasada.

Alonso declaró, sobre la esperada cumbre, en la rueda de prensa previa al partido que ofreció hoy viernes y que recogió el sitio web "Sky Sports": "Hemos vuelto de nuevo al ambiente de la Premier League, que para mí es la competición principal y más importante para nosotros este año y prácticamente cada año. Es un partido grande; no hemos tenido mucho tiempo para prepararlo, pero es muy importante, después del último encuentro que disputamos en casa, seguir ganando y recuperar esa sensación de victoria".

Y agregó, sobre la evolución futbolística del equipo: "Nada más abandonar Liverpool, empezamos a pensar en el enfrentamiento ante el United. Vi una mejor versión de nosotros el miércoles en comparación con lo que ofrecimos el sábado, aunque el resultado no fuera el que queríamos en ninguna de las dos ocasiones. Es un camino en el que atraviesas momentos difíciles y debemos aprender de ellos".

En respuesta a las preguntas relacionadas con la poca participación del joven Estêvão esta temporada, Alonso negó por completo la existencia de cualquier intención de cederlo el próximo enero, afirmando: "Sí, por supuesto, jugará. La temporada es larga y habrá oportunidades para todos, y conseguirá sus minutos con toda seguridad. Todavía estamos al inicio de la temporada, pero estará presente".

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Y el técnico del Chelsea continuó, aclarando: "No es una cuestión de su esfuerzo, sino del contexto de los partidos; es un chico magnífico. Todavía estamos en octubre y tendrá un papel importante. No es ningún secreto que todos los jugadores quieren estar en el campo y participar, y yo asumo la responsabilidad de ello; todos deben estar preparados, y cada partido tiene su importancia. Estêvão entrena bien y su actitud es muy positiva".

En el plano de las lesiones, Alonso reveló la naturaleza de la lesión del defensa Maxence Lacroix, que abandonó el terreno de juego lesionado en la eliminación del Chelsea de la Copa de la Liga ante el Liverpool: "Max sufrió una lesión, y esperamos que no esté disponible antes del próximo parón internacional; estará ausente varias semanas".

Y sobre la posibilidad del regreso del portero Emiliano Martínez antes del parón internacional, explicó: "Sí, hay una posibilidad de que regrese. Tenemos que esperar durante la próxima semana y ver cómo evolucionan las cosas, y si está listo para jugar, es probable que lleve una máscara facial".

Y al preguntarle por su opinión sobre la situación actual del entrenador del Manchester United, Michael Carrick, que se ha visto amenazado con la destitución ante la incapacidad de su equipo de lograr victoria alguna en los últimos 8 partidos que ha disputado en todas las competiciones, Alonso expresó todo su aprecio hacia él, afirmando: "Le tengo mucho respeto, y siento una gran simpatía por Michael como entrenador; lo conozco bien, pues nos enfrentamos como jugadores en los campos anteriormente, pero más allá de eso, no me corresponde comentar los detalles de sus asuntos".

En cuanto al desafío que supone el Manchester United, Alonso añadió: "En cualquier circunstancia, debemos prepararnos de la misma manera; controlamos únicamente lo que podemos controlar, que es nuestra forma de prepararnos, nuestras decisiones y nuestra mentalidad. El United cuenta con una plantilla fuerte, jugadores destacados y buenos entrenadores, por lo que será un partido muy difícil, y tendremos que estar en nuestro mejor nivel y con nuestra mejor versión para lograr la victoria".

En otro orden de cosas, Alonso reveló su conversación con la estrella del equipo, Cole Palmer, sobre la disciplina dentro del rectángulo verde tras su reciente tarjeta roja ante el Tottenham, afirmando: "Ya hablamos del partido y de las cosas que puede mejorar por sí mismo, algo que hacemos constantemente. Y, por supuesto, no queremos que el escenario de la expulsión se repita".

Alonso cerró sus declaraciones elogiando la mentalidad del jugador: "En nuestra conversación nos centramos más en el aspecto futbolístico y en lo que necesitamos dentro del campo, porque Cole posee una gran inteligencia futbolística, ama el juego y lo disfruta, y ese fue el eje principal de nuestra charla".