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Cesc Fàbregas, entrenador del Como italiano, sigue acaparando miradas gracias a los grandes resultados que está logrando con su equipo y al estilo de juego que lo ha convertido en uno de los técnicos emergentes más destacados del fútbol europeo, hasta el punto de que su nombre suena con fuerza entre los candidatos a dirigir al Barcelona en el futuro.

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Fàbregas despierta un interés cada vez mayor, sobre todo porque su etapa anterior en el club catalán le otorga un vínculo especial con el equipo, en un momento en que surgen dudas sobre quién será el entrenador que suceda al alemán Hansi Flick cuando termine su etapa en el Barcelona.

El técnico español habló sobre la posibilidad de volver al club catalán para hacerse cargo del banquillo en unas declaraciones recogidas por el diario Sport, tras la victoria del Como por 1-0 ante el AEK Atenas en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Fàbregas no ocultó su amor por el Barcelona, pero evitó hablar de la posibilidad de asumir la dirección técnica del equipo en el futuro y subrayó que prefiere centrarse en el presente en lugar de preocuparse por lo que pueda ocurrir en los próximos años.

«Soy de las personas que viven el día a día. Pensar en el futuro normalmente no te lleva a ninguna parte», afirmó el entrenador del Como.

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«Soy del Barcelona, crecí en este club y conozco a toda la gente de allí, pero nunca me ha gustado pensar demasiado en el futuro, porque las veces que lo he hecho las cosas no han salido bien», añadió.

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Fàbregas comparó después la vida con pilotar un avión sin que el piloto sepa cuándo se va a detener, e insistió en la importancia de disfrutar de cada etapa, ya sea en la competición o en la vida familiar.

«Cuando toca competir, hay que competir; cuando toca disfrutar, hay que disfrutar, y cuando es el momento de la familia, hay que estar con la familia. Intento ser una persona equilibrada pese a la competitividad, la presión y las grandes responsabilidades que tengo en el Como», explicó.

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El técnico español aseguró que su prioridad actual es seguir haciendo crecer al equipo italiano y trabajar para mejorar su nivel, y señaló que quiere disfrutar de su experiencia actual sin perder la ambición ni las ganas de evolucionar.

Fàbregas recalcó que está totalmente centrado en su trabajo en el Como y añadió que pensar constantemente en el futuro no aporta mucho, lo que explica que evitara dar una respuesta clara sobre la posibilidad de entrenar al Barcelona.

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Pese a su cautela sobre su futuro, el entrenador del Como reveló que sigue todos los partidos del conjunto catalán y no se pierde ninguno, incluso cuando está ocupado preparando los encuentros con su equipo actual.

«No me pierdo ningún partido del Barcelona. El otro día estábamos preparando el plan de partido contra el AEK Atenas y tenía el partido del Barcelona puesto en el móvil, y mi asistente tuvo que pedirme que me concentrara porque el partido que estábamos preparando era importante», contó.

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Fàbregas cerró su intervención elogiando el nivel del Barcelona, aseguró que su amor por el fútbol le lleva a seguir a los equipos que ofrecen un rendimiento destacado y señaló que el conjunto catalán, junto con el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich, está jugando un fútbol de un nivel excepcional.