Pierre van Hooijdonk aún no está convencido de las cualidades de Crysencio Summerville. El extremo jugó los dos últimos amistosos de Países Bajos rumbo al Mundial, pero Ronald Koeman tiene varias opciones para esa posición.

«No fue algo que te hiciera pensar: “¡guau!”, comienza Van Hooijdonk al hablar de la interacción entre Summerville y Denzel Dumfries. «Hubo bastantes malentendidos. Es lógico, porque es la primera vez que juegan juntos. También puede que encajen muy bien a la primera».

El analista elogia el pase en profundidad de Dumfries a Summerville, que originó el penalti del 1-0, pero recuerda que el extremo derecho podría haber marcado antes y que, en esa ocasión, el balón se le escapó demasiado lejos del pie.

«Si analizas a Summerville con objetividad, y soy un gran admirador de ese tipo de jugador veloz, también marca muy poco y, en el uno contra uno, el control le falló, fue demasiado fuerte».

«En el Mundial tendrás una o dos oportunidades así y debes acertar. Hoy se quedó a las puertas», concluye.

Para cerrar, lanza una sugerencia: «Antes del duelo con Argelia dije que Summerville es una buena opción, pero no me sorprendería que Koeman ponga a Teun Koopmeiners en la derecha ante Japón; es más fiable».

Esa variante ya se probó ante Noruega (2-1), aunque parece poco probable que Koeman haga cambios radicales tan cerca del Mundial. «Creo que Summerville mantendrá la confianza», afirma Klaas-Jan Huntelaar.