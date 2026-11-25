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Jude Bellingham firmó una de sus actuaciones más destacadas de la temporada ante el PSV Eindhoven, tras participar en la remontada con la que el Real Madrid convirtió una desventaja en una gran victoria en la Champions League, lo que le valió amplios elogios de analistas y aficionados.

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Mientras su regreso y su impacto inmediato acaparaban las miradas, el argentino Jorge Valdano se detuvo en otro aspecto de la carrera del futbolista inglés: lo que puede ofrecer en los próximos años. Valdano considera que Bellingham ocupa un lugar excepcional entre los centrocampistas de Europa y que su nivel actual no refleja todo su potencial, sobre todo porque no ha superado los 23 años y aún le queda mucho tiempo para alcanzar la cima de su carrera.

Varias fuentes, entre ellas france24, recogieron las palabras del exjugador y exentrenador del Real Madrid sobre la actuación de Bellingham en el plató de análisis de Movistar, tras el partido en el que el conjunto blanco reaccionó ante el PSV Eindhoven después de verse por detrás en el marcador en la primera parte, con un gol de penalti de Ivan Perisic.

Sobre el nivel de Bellingham, Valdano afirmó: «Bellingham está viviendo un momento extraordinario, y quizá no haya en Europa un centrocampista de esta categoría y de este nivel». Añadió que lo que más impresiona es la edad del jugador, que todavía tiene 23 años, pese al rendimiento y la influencia que muestra sobre el terreno de juego. El argentino prosiguió: «Hay que mirar dos veces su edad, tiene 23 años, y es asombroso pensar en el enorme margen de mejora que todavía tiene, porque aún no ha alcanzado su techo. Se supone que un jugador llega a su plenitud a los 27 años, y este chico todavía tiene 23».

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El técnico José Mourinho se vio obligado a realizar tres cambios al inicio de la segunda parte, y Bellingham fue uno de los elegidos para entrar al campo, contribuyendo al gran giro en el rendimiento del equipo. Su influencia se notó enseguida, ya que participó en la jugada que terminó con el gol del empate, obra de Federico Valverde.

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La aportación del inglés no se limitó a generar ocasiones: marcó el gol que puso por delante al Real Madrid con un magnífico disparo desde fuera del área, antes de imponerse en el centro del campo y ayudar a sus compañeros a mantener la presión y ordenar el juego, en un momento en el que el equipo necesitaba a un jugador capaz de cambiar el ritmo del partido.

Bellingham cuenta con números que respaldan este gran momento: suma 7 goles y 4 asistencias en 18 partidos entre LaLiga y la Champions League, según Opta, y sigue siendo una pieza influyente en el Real Madrid, que espera que se convierta en uno de los pilares de su proyecto en las próximas temporadas.

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