José Mourinho, entrenador del Real Madrid, hizo una importante confesión sobre el penalti que se señaló a favor de su delantero Kylian Mbappé durante el partido ante el Racing de Santander en la Liga española, que generó una gran polémica arbitral.

Mbappé obtuvo un penalti en el encuentro frente al Racing, disputado el pasado domingo en LaLiga, que transformó en gol y ayudó al conjunto blanco a ganar por 3-0.

Tras el partido, los expertos en arbitraje confirmaron que Mbappé no merecía el penalti en aquella acción, antes de que el Comité de Árbitros español reconociera a primera hora de este miércoles el error en la decisión del colegiado del partido.

Después del encuentro de este miércoles ante el AEK de Atenas griego en la Liga de Campeones, Mourinho fue preguntado por aquella jugada y respondió: "Para mí fue un penalti pequeño, lo reconozco. Y si me lo hubieran pitado a mí, no estaría contento".

Sin embargo, restó importancia al efecto de la decisión sobre el resultado del partido, y añadió, según destacó el diario "As": "Este es un caso que no tuvo influencia en los puntos. Incluso si no nos hubieran dado el penalti, habríamos ganado por tres, cuatro o cinco goles. Y si hubiéramos necesitado marcar más, lo habríamos hecho, pero el equipo no quiso seguir marcando".

"El gran Nadal"

En otro contexto, Mourinho elogió la decisión de nombrar a la estrella española Rafael Nadal miembro de la junta directiva del Real Madrid, y afirmó: "Me quito el sombrero ante el Real Madrid y ante el gran Rafa Nadal. Creo que es un gran aficionado del Real Madrid, y desde luego debe serlo para incorporarse a la junta directiva. Pero Rafa Nadal es Rafa Nadal, y como entrenador siento un gran orgullo de que esté con nosotros".

Y agregó en tono de broma: "Solo espero que los aficionados de otros clubes que quieren a Nadal no dejen de quererle por ser aficionado del Real Madrid".