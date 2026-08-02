Los golpes se suceden para Emiliano Martínez, guardameta de la selección de Argentina, tras la pérdida del título de la Copa del Mundo 2026.

Martínez brilló enormemente en la final del Mundial ante España, que terminó con la victoria de la Roja por un gol a cero, después de la prórroga.

Martínez no logró coronarse con la Copa del Mundo, mientras que el premio al Guante de Oro para el mejor portero del Mundial fue a parar al español Unai Simón.

Como continuación de la serie de golpes, la Juventus italiana detuvo sus negociaciones para incorporar al guardameta argentino, debido a las elevadas exigencias económicas a las que se aferra su club, el Aston Villa.

El diario AS informó de que Emiliano Martínez mantuvo negociaciones para incorporarse a la Juventus, aunque el club italiano decidió finalmente descartar la operación.

Según lo mencionado por el experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano, las elevadas exigencias económicas solicitadas por el Aston Villa, dirigido por su entrenador Unai Emery, fueron la causa del fracaso de las negociaciones.

Y no es la primera vez que Martínez insinúa la posibilidad de marcharse de su club, ya que en mayo de 2025 el guardameta argentino, de 33 años, se despidió de su afición entre lágrimas tras el último partido de la Premier League.

Pero los meses pasaron sin la llegada de ofertas adecuadas, por lo que el guardameta argentino continuó su trayectoria con el Aston Villa.

Y tras el fracaso de las negociaciones entre la Juventus y el Aston Villa, el futuro del guardameta ha quedado en el aire.