Nico Baz rechaza volver al Real Madrid

El centrocampista argentino Nico Baz, del Como, ha rechazado volver al Real Madrid la próxima temporada.

Llegó al Como hace dos temporadas procedente del Real Madrid, que se reservó su derecho de recompra.

En estas dos temporadas ha jugado mucho, se ha convertido en una de las estrellas del equipo y lo ha llevado a la Liga de Campeones.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en X: «Nico Paz ha comunicado al Real Madrid su deseo de quedarse en el Como».

Y añadió: «Las esperanzas del Como de retener a la joya argentina una temporada más han aumentado mucho en las últimas 12 horas».

Desde la semana pasada no había dudas, sobre todo tras el fichaje de Bernardo Silva por el Madrid.

El Madrid fichó a Bernardo Silva gratis a petición de José Mourinho.

Concluyó: «Como y Real Madrid siguen negociando la mejor solución para el fichaje de Baz; todas las partes están en contacto, pero aún no hay decisión final».